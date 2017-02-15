Ayvacık'ta 3 konteyner okulda eğitim başladı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'tan bu yana süren deprem fırtınası nedeniyle 9 gündür eğitimin yapılamadığı 7 köyden 3'ü olan Gülpınar Köyü, Babakale Köyü ve Paşaköy'de, kurulan konteynerde bugün eğitime tekrar başlandı.

Ayvacık İlçesi'nde 24 yerleşim yerinde hasara yol açan depremler nedeniyle 7 Şubat Salı gününden itibaren Gülpınar, Babakale, Paşaköy, Tuzla, Kösedere, Yukarıköy ve Korubaşı köylerinde okullar tatil edildi. Depremlerin devam etmesi nedeniyle bu köylerde eğitim bugüne kadar yapılamadı. Depremin meydana geldiği 6 Şubat Pazartesi günü de okullarına gidemeyen öğrenciler toplam 9 gündür eğitim öğretim yapamıyordu. Bu süreç içinde depremzede öğrenciler için konteyner okul kurulması için çalışma başlatıldı. Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesi ile Babakale Köyü ile Paşaköy'de İlkokul bahçelerine konteyner okul kurulumu tamamlandı. Bu üç okulda eğitime bu sabah tekrar başlandı.

Gülpınar'daki liseye 8 köyden taşımalı eğitim yapıldığı belirtildi. Gülpınar'daki lisede 85 öğrenci, 7 konteyner sınıfta eğitime başladı. İdareciler ve öğretmenler ise 2 konteyner da toplandı. Konteynerlerin içine elektrikli ısıtıcı kondu. Soğuk hava nedeniyle öğrenciler bu ısıtıcının etrafında toplanarak ısınmaya çalıştı. 12'nci sınıf öğrencilerinin bulunduğu konteynerde 17 öğrenci yer aldı. Öğrencilerden 4'ü depremde yıkılan ya da hasar gören evleri nedeniyle konteyner evlerde kaldıklarını, eğitime de konteyner sınıflarda devam ettiklerini söyledi. Sömestir tatilinin sonrasında deprem nedeniyle bir kez daha okuldan uzak kaldıklarını belirten öğrenciler, YGS sınavına gireceklerini ve bu şartlarda sınava hazırlanmanın kendileri için çok zor olacağını belirtti.

Gülpınar Köyü'ndeki Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine kurulan konteyner okulda eğitim öğretime başlanması nedeniyle saat 09.00'da tören düzenlendi. Bir öğrencinin elinde sallayarak çaldığı zil sesiyle toplanan öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Okul Müdürü Kemal Polatkan, öğrencilere hitaben konuşma yaparak, onları yeni konteyner sınıflarına motive etmeye çalıştı. Polatkan, "İyi kötü bir şeyler yaşadık. Devletimiz yardım elini uzatarak konteyner sınıflarımızı getirdi. Eğitime 7 konteyner sınıfta başladık. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçiririz diye temenni ediyorum. Deprem bölgesinden öğrenciler var. Artık depremin izlerini silsinler ve yavaş yavaş normal hayata adapte olarak eğitim öğretimlerine devam etsinler" dedi.

Depremden etkilenen Tuzla Köyü, Kösedere Köyü, Yukarıköy, Korubaşı Köyü ile Gülpınar Köyü'nün ilk ve ortaokulunda ise konteyner okulların kurulumu devam ettiği için, buralarda eğitime çalışmalar tamamlandığında başlanacak. Yetkililer, önümüzdeki hafta sonundan itibaren ise mevzuat gereği Cumartesi günleri öğrencilere telafi eğitimi verileceğini belirtti.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü, deprem nedeniyle 7 Şubat'tan 10 Şubat arasında ilçe genelinde eğitime ara vermişti. Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta ise çoğu öğrenciler okula gitmemiş, sabah giden ise deprem yüzünden evine dönmüştü.

DHA