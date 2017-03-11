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Çanakkale Haberi: Ayvacık'ta 47 kaçak yakalandı

Ayvacık'ta 47 kaçak yakalandı
11:4911 Mart 2017
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Ayvacık'ta 47 kaçak yakalandı
Ayvacık'ta 47 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 47 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bu sabah, mültecilerin kaçak geçiş hazırlığında olduğunu öğrenince, Bademli Köyü Acıdere Mevkiine operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo, Fas ve Eritre uyruklu 47 kaçaki yakalandı. Yakalananlar minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 

 

DHA

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