Ayvacık'ta 50 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Pakistan uyruklu 50 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu ekipleri, Ayvacık'ın Gülpınar Köyü Kumbağ Limanı sahiline bu sabah operasyon düzenledi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Pakistan uyruklu 50 kaçağı yakaladı. Yakalananlar, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
DHA