Ayvacık'ta 55 kaçak ve 2 insan kaçakçısı yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığındaki yabancı uyruklu 55 kaçakla, insan kaçakçısı olduğu ileri sürülen 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah gelen iki ayrı ihbarı değerlendirerek, Büyükhusun Köyü ile Arıklı Köyü sahillerinde kaçaklar olduğunu belirledi. Her iki köye eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Afganistan uyruklu 55 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemleri için minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları anlaşılan kaçakların ifadelerinden yola çıkan jandarma, insan kaçakçısı olduğu ileri sürülen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İki insan kaçakçılığı şüphelisinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA