Ayvacık'ta deve güreşinde depremzedeler moral buldu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde depremzedelere moral için deve güreşi düzenlendi. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşlerde Manisa, İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale'den gerilen 186 deve kıran kırana mücadele etti.

Ayvacık Belediyesi Güreş Arenası'nda düzenlenen deve güreşlerini izlemeleri için depremden etkilenen köylüler otobüslerle taşındı. Ayvacık Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Ünal Şahin, deve güreşlerini izlemek için gelenlere yaptığı konuşmada, güreşleri depremzedelere moral olması için düzenlediklerini söyledi. Bölgede deve görüşlerinin geleneksel kültürel etkinliklerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Bu güreşleri depremzedelere ve halkımıza moral olması adına düzenledik. Buradan diyorum ki bölgemizdeki sarsıntılar devam ediyor. Depremden zarar gören köylülerimiz de burada. Halkımızın biraz daha movitasyonu artsın ve stresten uzaklaşsın diye bu organizasyonu yarattık. Diyorum ki bilhassa depreme karşı duyarlı olalım. Çerçeveleri eski resimleri duvarlardan indirin. Gardıropların altında pek durmayın. Kendinize boş alanlar yaratın. Depreme karşılı bilgili olmak zorundayız."

Ege Bölgesi'nin ünlü develeri kıran kırana güreşirken renkli görüntüler ortaya çıkarken, binlerce kişi de güreşleri heyecanla izledi.

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DHA