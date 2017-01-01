Ayvalık'ta yılbaşı gecesi uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, yılbaşı gecesi bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y., A.K. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 7 ekstasy uyuşturucu hap, 100 gram kokain olabileceği değerlendirilen kilitli poşet içinde madde, iki plaka esrar, 250 gram toz esrar, ruhsatsız bir tabanca ve 4 mermi ile çok sayıda kilitli poşet, uyuşturucu satmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA