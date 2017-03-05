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Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İran’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İran’da
16:135 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İran’da
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İran’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için bugün İran'a geldi.

Azeri Cumhurbaşkanı, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani tarafından başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Son üç yılda Tahran'a üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Aliyev'i üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyet eşlik ediyor.

Resmi karşılama töreninden sonrası iki lider heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde Tahran-Bakü ilişkileri başta olmak üzere Karabağ meselesi, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:
İran'da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.

DHA

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