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Bolu Haberi: Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: Amaçları Türkiye'nin güçlenmemesini sağlamak (2)

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: Amaçları Türkiye'nin güçlenmemesini sağlamak (2)
18:3522 Şubat 2017
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Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: Amaçları Türkiye'nin güçlenmemesini sağlamak (2)
Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: Amaçları Türkiye'nin güçlenmemesini sağlamak (2)

KARABAĞ PARKI'NI AÇTI
D100 karayolu kenarında yapılan Karabağ Parkı, Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan soykırımının yıl dönümünde törenle açıldı. Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycan heyeti ve vatandaşlar katıldı. Parkta Azerbaycanlı heykeltıraş Akif Asgarov tarafından yapılan 4 metre yüksekliğinde 3 metre genişliğindeki dünyada sadece Karabağ'da yetişen Har-ı Bülbül çiçeği heykeli de yer aldı. Heykelin üzerine de Karabağ'ın önemli isimlerinin figürleri eklendi. Heykelin önünde duygusal anlar yaşayan Paşayeva, Bolu halkıyla birlikte Karabağ'da oluşturacakları bir parkı da birlikte açacaklarını ifade etti. Okunan duaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

DHA

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