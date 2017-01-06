Azerbaycan Milletvekili Paşayeva'dan Türkiye'ye destek mesajı

AZERBAYCAN Milletvekili Ganire Paşayeva, İzmir'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınlayarak, Türkiye'ye destek açıklaması yaptı. Paşayeva, "Türkiye bizim için vatanımız kadar vatandır. Çünkü Türkiye'de bizim için vatandır. Terörü lanetliyoruz" dedi.

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva, İzmir Bayraklı Adliye binası önünde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili, açıklamalarda bulundu. Paşayeva şunları söyledi:

"Türkiye'yi zayıflatmak, bölmek ve parçalamak isteyenler unutmasın ki, Türkiye'nin dışında, Türk devlet ve topluluklarında yaşayan milyonlarca insan var ki, Türkiye için canından bile geçmeye hazırdır. Türkiye için şehit olmaya da hazırız. Çünkü orası da vatandır. Her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Son zamanlarda görüyoruz ki düşmanlar birlik olmuş o yüzden dünyadaki tüm Türk kökenli insanları bu zor günlerde Türkiye'mizin yanında olmağa çağırıyoruz. Bu gün birlik, beraberliye daha çok ihtiyacımız var. Bu terör olayı sadece Türkiye içinde yaşayan insanlarımızı değil, Türkiye sınırları dışında Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan insanları da aynı derecede üzmüştür. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den başlayarak, Milletvekillerimiz, Sivil toplum kuruluşlarımız, herkes bu konuda kardeş Türkiye'nin yanındayız ve terörü lanetliyoruz. Adliye binası önünde saldırıda şehit olan Kahraman polis memuru Fethi Sekin kardeşimiz nur içinde yatsın. Ne kadar ki bu milletin senin gibi oğulları var düşmanlar birlik olsa da yenilecekler."

DHA