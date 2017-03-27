Azeri öğrenciye, üniversite güvenliğinden dayak iddiası

SAKARYA Üniversitesi öğrencisi Azerbaycan uyruklu 27 yaşındaki Orxan İbrahimov, bir öğretim görevlisi ile yaşadığı tartışma nedeniyle üniversitenin güvenlik görevlilerinin kendisini odalarına alıp kelepçeleyerek dövdüğünü iddia etti.

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Orxan İbrahimov, derste Ekonometri bölümü öğretim üyesi F.S. tarafından hakarete uğradığını öne sürdü. Orxan İbrahimov üniversite sekreterliğine dilekçeyle şikayet ettiği öğretim görevlisi hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.

Orxan İbrahimov yaşanan olayın ardından üniversitenin güvenlik görevlilerinin kendisini odalarına götürerek kelepçeleyip dövdüğünü iddia etti. Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunan Orxan İbrahimov şöyle dedi:

"Ekonomi bölümünde dersime giren F.S. şahsıma ve ülkeme hakaret etti. İşi şikayetle duyurdum üniversite yönetimine, hocayı kayırdılar. Hoca iftira atarak deli olduğumu iddia etti. En sonunda da 'bu bizi rahatsız ediyor' diye güvenliği devreye soktular. İki hafta önce aldılar beni, yargısız infaz yapar gibi kelepçelediler, bürolarında dövdüler. Bana türlü hakaret ettiler. Şikayet ettim, hakkımı arayacağım."

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'nün dae konuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.



DHA