Baba katili cezaevine gönderildi

ADANA'da babası 62 yaşındaki İsa Dağparçası'nı bıçaklayarak öldüren 28 yaşındaki Umut Dağparçası'nın aldığı 8 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yakalanan Umut Dağparçası, cezaevine gönderildi.

Merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde kahvehane çalıştıran İsa Dağparçası ile yanında çalışan oğlu Umut, 5 Mayıs 2012'de hasılat yüzünden tartıştı. İddiaya göre alkolü olan İsa Dağparçası, oğlu Umut'a küfredip, bıçakla üzerine yürüdü. Babasının elindeki bıçağı alan Umut Dağparçası, bacağına sapladı. Hastaneye kaldırılan baba, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Umut Dağparçası ise tutuklandı. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Umut Dağparçası babasının kendisine, "Sen hırsızsın, hasılatı çalıyorsun" diyerek saldırıp, doğmamış bebeğine ve eşine küfrettiğini ileri sürdü. Babasının bıçakla kendisine saldırdığını ve arbede sırasında da bıçağın üzerine düştüğünü iddia eden Umut Dağparçası'na, 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi, karar da Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, cezayı fazla bulup kararı bozdu, yeniden yargılanan ve bu sırada tahliye edilen Umut Dağparçası, bu kez 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu karar Yargıtay'ca onanınca sanık hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Akkapı Mahallesi'nde şafak vakti yapılan operasyonla Umut Dağparças'nı yakaladı. Dağparçası, cezaevine gönderildi.

DHA