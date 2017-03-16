Babanın kazaen ölümünde anne ve çocuğun durumu netleşmedi

ADANA'da hırsız-polisçilik oynarken 5 yaşındaki oğlu M.A.E.'nin elindeki tüfeğin patlaması ile hayatını kaybeden 36 yaşındaki Ahmet Esen, oğlu ve eşi Fikriye Figen Esen ile ilgili barut izleri (svap) raporu çıktı. Ancak ne anenin ne de oğlunun elinde barut izine rastlanmadı.

Ölen Ahmet Esen'in elinde barut izine rastlandı, ancak olayın oluş şekli itibariyle intihar şüphesi yaşanmadığı, oğlunun tüfeği kendisine doğrulttuğu sırada, 'teslim oluyorum' hareketi yaparak ellerini havaya doğru kaldırınca az miktarda barut kalıntısı çıkabileceği belirtildi. Şimdi de, giysilerdeki barut izi incelemesi raporu beklenecek.

Ortaya çıkan sonuç üzerine, yanlışlık olma ihtimalini değerlendiren uzmanlar, karşılaştırmaları 2 kez tekrarladı. Yapılan bütün incelemelerde, Fikriye Figen Esen ile oğlunun elleri temiz çıkarken, ölen Ahmet Esen'in elinde barut izi olduğu belirlendi.

Olay Yeri İnceleme uzmanları, yanılma payı bulunmayan raporu Cumhuriyet Savcılığı'na verilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Ortaya çıkan sonucu değerlendiren kriminal uzmanları, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dar alanda meydana gelen olay nedeniyle ortamda bulunan herkes barut dumanına maruz kalır ve svaplarda bu ortaya çıkar. Silahı kullandığını itiraf eden çocuk ile bu sırada tüfekle temas halinde bulunan annede svapların temiz çıkmasının tek nedeni olabilir, o da kadın kendisinin ve çocuğunun ellerini yıkamıştır. Bu durumda barut kalıntısı çıkmayabilir. Kocanın elinde rastlanması da normaldir, yakın atış diye tabir edilen patlama ve sonrasında çıkan saçmalar elinin çok yakınından geçip boynuna girdiği için barut gazı bulaşmıştır. Kadın ve çocuğun kıyafetlerinde barut izine rastlanıp rastlanmamasının beklenmesi gerekiyor."

Uzmanlar, kıyafetlerin incelenmesinden sonra çıkacak raporu bekliyor.

DHA