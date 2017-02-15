Babasını döven adamı, pompalı tüfekle öldürdü

SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde 36 yaşındaki Alparslan D., babasını sopayla döven 30 yaşındaki Ramazan Koç'u, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Vezirköprü İlçesi Kuşçular Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ramazan Koç ile 53 yaşındaki Ali D., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Koç, elindeki sopayla Ali D.'nin başına vurdu. Babasını kanlar içinde yerde gören Alparslan D., evden aldığı pompalı tüfekle Ramazan Koç'a ateş eti. Göğsünden vurulan Koç, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Ali D. Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oğlu Alparslan D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA