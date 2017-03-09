Babasını öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası

ESKİŞEHİR'de tartıştığı babası 49 yaşındaki Rüstem Atıcı'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren 24 yaşındaki Onur Atıcı ilk duruşmada 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen 26 Ocak'ta 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Onur Atıcı, evde tartıştığı çiftçilik yapan babası Rüstem Atıcı'yı av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Onur Atıcı daha sonra yakınlarıyla birlikte yaralı babasını otomobile bindirerek Eskişehir Devlet Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan evli 3 çocuk babası Rüstem Atıcı polislere kendisini vuranı tanımadığını söyledi. Atıcı tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra kurtarılamayarak öldü.

Polis ekipleri, Onur Atıcı'yı babasının cenaze töreninin ardından gözaltına alındı. Çelişkili ifade veren Atıcı sorgulamasında suçunu itiraf ederek babasının yıllardan beri kendisine baskı kurduğunu ve kendisini hor gördüğünü, bu nedenle av tüfeğiyle vurduğunu söyledi. Olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeğini sakladığı yeri de polislere gösteren Atıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde babasını öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Onur Atıcı bugün yapılan ilk duruşmada olay akşamı babasıyla tartıştıklarını ve av tüfeği ile ateş etiğini itiraf ederek, "Babamla kredi çekmiştik ve onu ortak ödüyorduk. Kredi ödemesinde gecikme olduğundan olay sabahı babamla tartıştık. Küfür ederek parayı benim ödememi söyledi. Geçe vardiyasından geldiğim için odama geçip uyudum. Akşama doğru uyandım. Babamla arabayı istemem nedeniyle bir tartışmamız daha oldu. Yan odadaki tüfeği alıp babamın bulunduğu odaya doğru ateş ettim. Babamı vurduğumu bilmiyordum. Kardeşim bağırarak babamın yaralandığını söyleyince onu hastaneye götürdük. Babamı öldürmek istemedim. Sadece korkutmak istemedim. Yaptığım hatanın farkındayım. Ben babamı öldürmek istemedim. Pişmanım. Yaralı halde hastaneye götüren benim. Kan vermeye ben ve arkadaşlarım gittik" dedi.

Anne Fatma Atıcı ile ağabey Mestan atıcı da duruşmada, ölen Rüstem Atıcı'nın Onur Atıcı'yı sürekli olarak aşağıladığını öne sürdüler.

Duruşma savcısı mütalaada bulunarak sanığın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, olayın ağır tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek Onur Atıcı'yı 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA