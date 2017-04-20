Babasının ihbar ettiği uyuşturucu sanığına tahliye

KASTAMONU'da, babasının ihbarı üzerine tutuklanarak, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan 25 yaşındaki Y.D., tahliye edildi.

Y.D., geçen yıl İstanbul'dan Kastamonu'nun Araç İlçesi'ne gelen yolcu otobüsünden indiği sırada üzerinde 32 adet ecstasy hap ile yakalandı. Babasının ihbar ettiği öğrenilen Y.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Y.D., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Y.D., savunmasında, 'Babamla aramızda anlaşmazlık vardı. Uyuşturucu ticareti ile alakam yok. İstanbul'da bu illete alıştım. Günde 2 veya 3 tane içiyordum. Cezaevinde kaldığım süre içersinde kullanmadım. Ben tedavi olmak istiyorum' dedi.

Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA