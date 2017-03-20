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Denizli Haberi: Bagajdan kaçak güneş gözlükleri çıktı

Bagajdan kaçak güneş gözlükleri çıktı
12:1020 Mart 2017
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Bagajdan kaçak güneş gözlükleri çıktı
Bagajdan kaçak güneş gözlükleri çıktı

DENİZLİ'de, polisin durdurup arama yaptığı otomobilin bagajında gümrük kaçağı 870 güneş gözlüğü ele geçirdi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak eşya satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçen cumartesi günü durumundan şüphelenilen bir otomobili durduran polis ekipleri, yaptığı aramada, aracın bagajında, valizler içinde 870 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi. Gözlüklere el konulurken, gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

DHA

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