Bağcılar'da ameliyat sonucuna ışık tutacak sistem

TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 600 bin lira değerinde SPY Floresans görüntüleme cihazı bağışladı. SPY görüntüleme sistemi, mikro cerrahi operasyonların başarılı olup olmadığı, hastanın doku beslenmesine bağlı sıkıntı yaşayıp yaşamayacağının anlaşılmasını sağlayacak.

Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışlanan 600 bin lira değerindeki SPY Floresans görüntüleme cihazının teslimi için tören düzenlendi. Törende konuşan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu, cihazın hastaneye kazandırılması nedeniyle vakfın yöneticilerine teşekkür etti. Cihazın önemini anlatan Müslümanoğlu, 'Cihaz, multidisipliner yaklaşımda yani plastik cerrahide, onkolojik cerrahide, genel cerrahide, kronik yaralar açısından çok önemli bir cihaz. Mikrocerrahi operasyonlarının başarılı olup olmadığı, ameliyat anında tespit edilebilecek' diye konuştu.

CİHAZ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı adına törende konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ise, mikrocerrahi operasyonlarında operasyon alanının, kan dolaşımının, dokunun ya da organın yaşaması için yaşamsal önemde olduğunu, bağışlanan cihaz sayesinde operasyon sırasında ya da sonrasında dakikalar içinde gerçek zamanlı olarak kan akımının doğrulanabileceğini ve beslenme bozukluğuna bağlı komplikasyonların önüne geçileceğini ifade etti. Özkan, 'Bir örnek vermek gerekirse ağır yaralanmış bir ayakta yaşayan veya ölen bölümlerin belirlenmesi için 3,5 gün bekleyerek zaman kaybedileceğine bu cihaz ile bir damardan, hiç zararı olmayan bir yöntemle hangi dokunun yaşayıp yaşamadığını ayırt etmemiz mümkün olacak' dedi.

Türker Özkan, daha önce Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki 9 kamu hastanesine de aynı cihazdan bağışladıklarını belirtti. Konuşmaların ardından SPY görüntüleme sistemi cihazının bağış protokolü imzalandı.

DHA