Bağcılar'da Gölbe Bayramı ve Hıdrellez birlikte kutlandı

1924 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile Yunanistan'dan gelip Bağcılar'a yerleşen Lozan mübadillerinin çocukları ile torunları, Gölbe Bayramı'nı ve Hıdrellezi kutladı.

93 yıl önce Yunanistan ile imzalanan Lozan Antlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen ve Mahmutbey'e yerleştirilen mübadil torunları, baharın gelişini ata yadigarı, eski bayramlarından biri olan Gölbe Bayramı ile kutladı. Kutlama, Lozan Mübadilleri Derneği'nin organize ettiği etkinlik kapsamında Mahmutbey Köyiçi'nde yapıldı. Düzenlenen etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Yunanistan'dan gelen mübadillerin torunları katıldı.

İSKANIN 93. YILINDA KAZANLAR KAYNADI

1924'te Mahmutbey'e yerleşen ve bir çoğunun hala burada ikamet ettiği mübadiller, yarım asırdır kutlamadıkları Gölbe Bayramı'nı yerleştirilmelerinin 93. yıl dönümü anısına tekrar kutlamaya başladı. Etkinlik kapsamında ilk olarak kazanlarda 'gölbe' adı verilen mısır kaynatıldı. Daha sonra yöresel oyunlar oynandı.

YARIM ASIR SONRA TEKRAR KUTLAMAYA BAŞLADILAR

Daha sonra Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Esat Halil Ergelen bir konuşma yaptı. Ergelen, '93 yıl önce Mayıs ayında buraya geldik. Gelirken taşınmaz mallarımızı getiremedik. Yalnızca kap-kacak ve hayvanlarımızla geldik. Unutulmuş, yaklaşık yarım yüz yıldır yapılmayan Gölbe Bayramını ilk defa bugün canlandırıyoruz. Bir gelenek haline getirmeye çalışıyoruz' dedi.

HIDRELLEZ ATEŞİ YANDI

Yapılan konuşmaların ardından haşlanan mısırlar dağıtıldı. Daha sonra sıra Hıdrellez ateşini yakmaya geldi. Hıdrellez ateşini Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaktı. Etkinliğe katılanlar bir bir ateşin üzerinden atladı. Çocuklara hediyeler dağıtılırken, bazıları dilek feneri uçurdu.

'ESKİ ZAMANLARI ÇOK ÖZLÜYORUZ'

Bir mübadil torunu etkinliği şöyle anlattı, '55-60 sene önce bu etkinliği yapardık. Mısır kaynatırdık. İp atlayıp, salıncak kurardık. Kapılarımıza ısırgan otu bağlardık. Çok eğlenirdik.' Bir başka mübadil torunu ise, 'Biz Selanik göçmenleri olarak burada yaşıyoruz. Eski zamanları çok özlüyoruz' diye konuştu. Babasının 12 yaşında Türkiye'ye geldiğini belirten bir başka mübadil ise 'Biz ikinci kuşak oluyoruz. Rahmetli babalarımız 12 yaşlarında Türkiye'ye gelmişler. Bu güzel bir gelenek. İstiyoruz ki ömür boyu yaşasın. Bunun devamını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

DHA