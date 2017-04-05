Bağcılar'da noter çalışanı kadını gasp eden kişi yakalandı

BAĞCILAR 100.Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde bulunan Bakırköy 48. Noterliği'nde çalışan kadın, geçtiğimiz gün noterin paralarını bankaya götürdüğü sırada silahlı bir kişi tarafından gasp edildi.

Olayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yatığı çalışmalarda kaçarken güvenlik kamerasına yakalanan gaspçının H.A. olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı çalışmalarda H.A.'yı aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. H.A.'nın gasp ettiği para dolu çanta noter görevlilerine teslim edildi.

8 SUÇTAN KAYDI VAR, 3 SUÇTAN ARANIYORDU

Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürülen H.A.'nın yapılan sorgulamasında 8 suçtan kaydının bulunduğu 3 ayrı suçtan da aranmasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA