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İstanbul Haberi: Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu

Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu
17:5215 Mart 2017
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Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu
Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu

BAĞCILAR'da ihbar üzerine bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, yaklaşık 30 bin sahte parfüm şişesi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Barbaros Mahallesi 299 Sokak üzerindeki bir depoya baskın düzenledi. Baskında, dünyaca ünlü markaların taklit edilerek üretilmiş yaklaşık 30 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Polis, sahte parfümlere el koydu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

DHA

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