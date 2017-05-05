Bağcılar'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

BAĞCILAR'da gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetiği araç, seyir halinde giden servis minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralanırken, 2 kişi de hafif yaralandı.

Kaza, Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BG 3985 plakalı araç sürücüsü Muhammet Ertekin, beraberindeki 4 arkadaşı ile birlikte gece saat 00.00 sıralarında Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde giderken, Esenler ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önünde seyreden Aydın Yalçın'ın kullandığı 34 JMA 52 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kaza sonrası araç sürücüsü Ertekin ile yanında bulunan Halil Taşkan ve Enes Taşkan ağır yaralanırken, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler yardıma koşarken, bir yandan da durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içersinden çıkararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri de trafiği kontrollü bir şekilde çift şeritten sağladığı görüldü.

'DÖNE DÖNE VURDU ARKADAN'

Kaza sonrası servis minibüsü sürücüsü Aydın Yalçın, 'Sağ şeritte ilerliyordum, yeni katıldım yola zaten. Bir ses geldi adam, döne döne vurdu arkadan' dedi. Bu sırada kazayı gördüğünü söyleyen bir kişi de, 'Araç çok süratlıydı, burada geliyordu. Yerlerde ıslak gördüğünüz gibi, kaydı araç, arkadan vurmak zorunda kaldı. Araçta 5 kişi vardı, 3'ü ağırdı. Biz yardım için durduk benim önümdeydi araç' dedi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tamamen açıldı. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

DHA