Bağdat Caddesi'nde tekneler geçidi

KADIKÖY Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadıköy Su Sporları Şenliği” Bağdat Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşle başladı.

BAĞDAT CADDESİNDE TEKNELERLE BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

Kadıköy bölgesinde faaliyet gösteren yelken, kürek ve yüzme kulüplerinin sporcularının katıldığı yürüyüşte, yelken eğitiminde ve kürek yarışlarında kullanılan teknelerin geçidi de vardı. Yürüyüşe katılanlar festivalin sergi alanına gelerek birlikte “Kadıköy'de spor suda doğdu” sergisini birlikte açtı.

MAYIS AYI BOYUNCA ETKİNLİKLER YAPILACAK

Mayıs ayı boyuncu sürecek etkinlikte Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir yelken simülatörü kurularak vatandaşların kullanımına açılacak. Etkinlikte gemici bağı atölyesi, kuvvet istasyonu, denge istasyonu gibi atölye çalışmaları yapılırken su altı çılığı ile ilgili söyleşiler yer alacak.

DHA