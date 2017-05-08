Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Bağdat Caddesi'nde tekneler geçidi

Bağdat Caddesi'nde tekneler geçidi

13:188 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Bağdat Caddesi'nde tekneler geçidi
Bağdat Caddesi'nde tekneler geçidi

KADIKÖY Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadıköy Su Sporları Şenliği” Bağdat Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşle başladı.

BAĞDAT CADDESİNDE TEKNELERLE BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

 Kadıköy bölgesinde faaliyet gösteren yelken, kürek ve yüzme kulüplerinin sporcularının katıldığı yürüyüşte, yelken eğitiminde ve kürek yarışlarında kullanılan teknelerin geçidi de vardı. Yürüyüşe katılanlar festivalin sergi alanına gelerek birlikte “Kadıköy'de spor suda doğdu” sergisini birlikte açtı.

MAYIS AYI BOYUNCA ETKİNLİKLER YAPILACAK

Mayıs ayı boyuncu sürecek etkinlikte Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir yelken simülatörü kurularak vatandaşların kullanımına açılacak. Etkinlikte  gemici bağı atölyesi, kuvvet istasyonu, denge istasyonu gibi atölye çalışmaları yapılırken su altı çılığı ile ilgili söyleşiler yer alacak.

DHA

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı
Keşfet

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar