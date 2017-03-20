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Son Dakika: Bağdat'ta bomba yüklü araçla saldırı: 23 ölü (2)

Bağdat'ta bomba yüklü araçla saldırı: 23 ölü (2)
23:0620 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Bağdat'ta bomba yüklü araçla saldırı: 23 ölü (2)
Bağdat'ta bomba yüklü araçla saldırı: 23 ölü (2)

Irak'ın başkenti Bağdat'taki intihar saldırısında en az 23 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.
Bağdat'ın güney kesiminde, çoğunlukla Şii nüfusun yaşadığı bilinen bölgede bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında ilk bilgilere göre 23 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.
Irak polisinden yapılan açıklamaya göre, patlama Amil mahallesindeki kalabalık bir çarşı caddesinde meydana geldi.
Saldırıdan birkaç saat sonra IŞİD'e bağlı Tekfirci grubu, internetten yaptıkları bir açıklamayla 23 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi.
Tekfirci teröristler, Irak'ın çeşitli bölgelerinde iki yıldır ağır kayıplar vermelerine rağmen Bağdat ve çevresinde saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkent Bağdat'ı hedef alan saldırılar özellikle Irak'ın Musul Operasyonu'nu başlatmasından sonra artış gösterdi.

DHA

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