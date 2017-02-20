Bağımlılığa ve şiddete karşı öğrencilere 'Oyunlu eğitim'

TÜRKİYE'de bağımlılık yaşının giderek düşmesi, şiddete eğilimin artması üzerine Avcılar'daki 10 okulda 'Sanat Çocuğun Oyunudur' projesi uygulamaya konuldu. Proje ile 9-12 yaşındaki 400 çocuk, 15 psikolog danışman ile yaratıcı drama, doğaçlama, müzik, kukla yapımı, çocuk hakları ile ilgili bazı etkinliklere alınırken, onlara yönelebilecek cazip tekliflerin karşısında durmayı, şiddet yerine diyalog ile sorunları çözmeyi öğreniyor.

Avcılar'da projenin uygulandığı 10 okuldan Gümüşpala Mahallesi'ndeki Alsancak İlkokulu'ndaki proje çalışmalarını Kaymakam Hulusi Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı da izledi. Kaymakam Doğan, İstanbul Valiliği’nin desteklediği bu proje kapsamında ilçedeki 10 mahalledeki 10 okuldaki 15 öğretmenin özel bir eğitimden geçirildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Özel eğitime alınan çocuklarımız, kendilerine önerilebilecek olumsuz teklifleri kabul etmeme, reddetme becerilerini geliştiriyor. Öğretmenlerimiz bu çerçevede çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Bağımlılık konusunda uzman isimler tarafından her ay okullarımızdaki müdür ve rehberlik öğretmenlerine eğitim veriyoruz. Risk altındaki çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek durumlarını değerlendiriyoruz. Kendilerine yönelebilecek tehlikeleri reddedebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

Avcılar Kaymakamlığı'nın Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü, İstanbul Çocukları Vakfı’nın destek verdiği 'Sanat Çocuğun Oyunudur' projesi koordinatörü, Klinik Psikolog Melek Turan, ilçedeki 10 okulda 15 psikolog danışmanla çalışmayı uyguladıklarını söyledi. Turan, proje kapsamında 400 çocuğun haftada bir kez 1.5 saat bir araya geldiğini anlatırken, şu bilgileri verdi:

"Bu 90 saatlik bir program. Toplamda hedefleri içeren 10 grup oturumları şeklinde yapılan bir çalışma. Öncelikle bağımlılığı önlemeyi amaçlıyoruz. Bu çalışma; yaratıcı drama, doğaçlama, müzik, kukla yapımı, çocuk hakları gibi bazı etkinlikleri içeriyor. Çocuklar etkinlikleri uyguluyor, hem de bunu deneyimliyor. Etkinlik sonunda kendi içsel deneyimleri ile ilgili bilgileri paylaşıyor. Daha sonra grup lideri etkinliğin amacı ile ilgili paylaşımlarda bulunarak çalışma sonlandırılıyor. Çocuklara şiddetsiz bir ortamda arkadaşları ile iletişim kurmayı, uygun olmayan şeyler teklif edildiğinde reddetme becerisini öğretiyoruz. İnsani en temel dinleme ve iletişim becerisini sağlamaya çalışıyoruz. Öğrenciler, arkadaşları veya çevresindeki insanları nasıl dinleyeceğini, kendisini nasıl ifade edeceğini, duygu ve düşüncelerini nasıl aktaracağını öğreniyor. Bağımlılık çok önemli bir sorun, ciddi bir hastalık. Eğlendirerek öğretirken çocuklarımızı bu tehlikeye bulaşmadan korumayı amaçlıyoruz."

Alsancak İlkokulu'ndaki son çalışmada öğrenciler iki grup oluşturarak birbirlerine cazip tekliflerde bulunurken bunları reddetmeyi, birbirlerinin elini şiddet uygulamadan açtırmayı, karşısındaki ile arasında mesafe koymayı, hareket alanını kısıtlandığında nasıl davranması gerektiğini çeşitli oyunlarla öğrendi.

DHA