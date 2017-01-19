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Ankara Haberi: Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi (4)

Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi (4)
21:5719 Ocak 2017
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Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi (4)
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi (4)

GERGİNLİK NEDENİYLE BİRLEŞİME ARA VERİLDİ
HDP ve CHP'liler, Aylin Nazlıaka'nın kelepçesinin sökülmesi sırasında çıkan kavgada AK Parti'li Gökçen Enç'in kadın milletvekillerine saldırdığını savunarak üçüncü birleşime girmeme cezası verilmesini istedi. CHP’li milletvekilleri masalara vurarak "Adalet" diye bağırarak olayı protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşurken, AK Partili bir milletvekili CHP sıralarına doğru koşmaya başladı. Araya AK Parti ve CHP milletvekilleri girdi. Birleşime ara verildi. TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yüksek seyirde devam ediyor. 

DHA

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