Bahçeli: 7 dakika boyunca ölüm yağdıran teröriste neden müdahale edilememiştir (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yapılan terör saldırısı sonrasında, teröristin kaçmasına ilişkin "7 dakika boyunca ölüm yağdıran teröriste güvenlikten sorumlu bir Allah'ın kulu neden müdahale etmemiştir, edilememiştir Herkesin gözü önünde terörist nasıl kaçabilmiştir" diye sordu.

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, yılbaşı gecesi Reina'da yaşanan terör saldırısına ilişkin kafalarda birçok soru işareti kaldığını belirtti. Bahçeli, şöyle konuştu: "Bu kanlı eylem milletimize adi ve hayasız bir meydan okumadır. Biz bunu görüyor ve taraflarına diyoruz ki ne yaparsanız yapın Türkiye namerde el açmayacak, küresel cellatlara taviz vermeyecektir. Katiller için kaçış yoktur, kurtuluş yolları kapanmıştır. Bu cani ve eylemi hakkında kafalarda oldukça soru işareti vardır. Benzeri saldırılara Fransa, ABD ve Almanya'da rastlanması pek bir şey değiştirmeyecek ihmallere kılıf olmayacaktır. Öncelikle muhtemel bir terör saldırısının hiç mi istihbaratı alınmamıştır Eğer alınmışsa aksaklık nerededir Bu süre zarfında anılan mekanın onlarca güvenlik görevlisi nereye gitmiştir 7 dakika boyunca ölüm yağdıran teröriste güvenlikten sorumlu bir Allah'ın kulu neden müdahale etmemiştir Herkesin gözü önünde terörist nasıl kaçabilmiştir Ortaköy yanarken bu terörist nasıl ortadan kaybolmuştur Polis kontrol noktaları boşuna mı kurulmuştur İşbirlikçiler yardım ve yataklık yapanlar hakkında bir ipucu bulunmuş mudur Silahlı ve bombalı alçaklar hedeflerine kilitlenip keşif anından saldırı pozisyonuna geçesiye kadar serbestçe dolaşırken güvenlik ve istihbarat kurumları neyle uğraşmaktadır"



"HOŞGÖRÜSÜZLÜK ŞIRINGALARI BİZİ BİRBİRİMİZDEN KOPARMAKTADIR"

MHP lideri Bahçeli, Reina'ya yapılan saldırı sonrasında, sosyal medyada yayımlanan mesajlara ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Daha kötüsü, toplumsal hassasiyetlerle oynanmakta, maneviyat sömürüsü tırmanmakta, etnik ve mezhep ayrımcılığı kamçılanmaktadır. Bir yanda yılbaşı kutlayanlar diğer yanda Mekke'nin fethini ananlar iki kampa bölünmüştür. Yılbaşı eğlence ve kutlamalarını küfür olarak görenlerle bunun tam aksini düşünenler arasında oluşan derin yarık giderek büyümektedir. Bacadan girdiği söylenen Noel Baba figürüne karşı, damardan giren tahammülsüzlük okları, hoşgörüsüzlük şırıngaları bizi birbirimizden koparmaktadır. Ayrışmanın çarkına nasıl kapılırız Reina katliamının öncesi ve sonrasında sosyal medyadan yapılan bazı yorum ve açıklamaların düşmanlıklarını bileyip teröristleri teşvik etmesi alarm verici düzeydedir ve suçtur. Klavyenin arkasına saklanan insan müsveddelerinin dehşet verici mesajları bu aziz milletin hiçbir değeriyle bağdaşmayacaktır. İnsanların yılbaşında katledilmelerine 'oh olsun' demek bir defa İslam’la uzaktan yakından alakası olmadığı gibi kelimenin tam manasıyla alçaklıktır. İnanan-inanmayan, laik-anti laik, Alevi-Sünni kutuplaşmasına hizmet eden kim varsa Türk Milletinin azılı hasmıdır. IŞİD'in bir hedefi, Ortaköy'ü kana bulayan canavarın kulağına fısıldanan amaçlardan birisi de bu değil midir"

DHA