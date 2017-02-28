Bahçeli: Darbeyi püskürtmekte önemli rolü olan bayan gazetecinin şimdilerde suçlanması çelişki ve çarpıklıktır (2)

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İSTANBUL'DA BU SÖZDE BAYRAĞIN DALGALANMASINA KİM İZİN VERMİŞTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2627 Şubat'ta peşmerge başı Barzani önce İstanbul'a gelerek Mabeyn Köşkü'nde Cumhurbaşkanıyla, sonra da Ankara'da Başbakanla görüşmüştür. Bu ziyaretin neden ve sonuçları şimdilik değerlendirmelerimiz arasında değildir. Zira daha önemli bir durumun varlığı söz konusudur. 26 Şubat 2017 Pazar günü, Barzani'nin ziyareti üzerine, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nin önündeki bayrak direklerinden birisine sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır. Cumhurbaşkanı veya Başbakan'ın Erbil'e ziyaretleri esnasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi adı altında bir bayrağın Irak bayrağıyla birlikte asıldığı görülmüş ve yaşanmıştır. Bu Irak'ın kendi iç meselesidir, bizi doğrudan ilgilendirmeyecektir. Ama aynı bayrağın Türkiye'de, Türk bayrağına eş tutularak asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. İstanbul'da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir Barzani bayrağının dalgalanması bir bürokrat şuursuzluğunun mu eseridir Yoksa önü arkası düşünülmüş bir komplonun mu parçasıdır Sayın Cumhurbaşkanı bundan haberdar mıdır Sayın Başbakan, Çankaya'da Barzani'yle konuşurken, arkasına dönüp de nedir bu bayrak, kim koydu buraya diyebilmiş midir Peşmerge ne zaman bayrağa sahip olmuştur Ve Türkiye ne zamandır Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık için referandum yapmaktan bahseden, tutuklu HDP'lilerin bırakılmasıyla ilgili görüş sarfeden peşmerge kalıntısının bayrağını tanımıştır" dedi.

"BARZANİ'NİN BAYRAĞINI GÖRMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ KESİNLİKLE YOKTUR"

Bahçeli, "Bizim Barzani'nin bayrağını vatan semalarında, Başbakanlık odalarında görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur. Bu şahıs önce PKK'ya desteğinin ve şehitlerimizin hesabını vermeli, Türkiye'ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir. Türk milletine kefen biçen bir çürümüşün, Türkiye'de bir şey yokmuş gibi ağırlanması milli gururu incitmiş, milli vicdanı sarsmış ve rahatsız etmiştir. Bizim de buna onayımız yoktur, tepkimiz şiddetli ve tavizsizdir. Ne olursa olsun; sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet, irade ve yeminimiz evet diyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, başarılı ve sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

DHA