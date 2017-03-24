Bahçeli: Her vatan evladının kararına sonsuz hürmetimiz var (2)

İstanbul Haberi: Bahçeli: Her vatan evladının kararına sonsuz hürmetimiz var (2)

Bahçeli: Her vatan evladının kararına sonsuz hürmetimiz var (2)

BAHÇELİ’DEN İNEGÖL’DE KÖFTE MOLASI

Bursa mitinginin ardından Ankara’ya dönüşte İnegöl İlçesi'nde mola veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, buranın meşhur köftesinden yedi.

Bu sırada, Bursa’daki mitingi okul yüzünden kaçırınca takip ederek İnegöl’e gelen İstanbul Başakşehir Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Durgut’un kardeşi 17 yaşındaki Hüseyin Durgut, Bahçeli’yi görünce duygulanıp gözyaşlarını tutamadı. Durgut, Bahçeli’nin elini öpüp çektirince büyük sevinç yaşadı.

Bahçeli, yemeğin ardından partililerle çektirdi.

DHA