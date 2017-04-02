Bahçeli: Kılıçdaroğlu FETÖ’den şikayetçi değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

16 Nisan'daki Anayasa Değişikliği referandumu için 'Evet' oyu isteyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’den şikayetçi olmadığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu için 'hayırsızların yanında' ifadesini kullanan Bahçeli, "Ama bizim yanımızda Ordulu kardeşlerim vardır, biz Türk milletiyle beraberiz" dedi. Bahçeli şunları söyledi:

"Bunlar 16 Nisan’da Türkiye’nin kaç bucak olduğunu göreceklerdir. CHP’nin yeni sancısı tam yamağı olan, '15 Temmuz’da Başbakan olacağım’ diye avaz avaz bağıran, kaçak ve korkaklar, fitnelerin altında kalacaklardır. Şer tiyatrolarının perdesi 16 Nisan'da kapanacaktır. İşbirlikçi aktörler işsiz kalacaktır. Pensilvanya yapımı dedikodular yayan, pis oyunlar yazan, MHP’yi içten karıştırmak amacıyla tezgahlar açan haşhaşi artıklarının, kripto maşalarının tuzakları başında patlayacaktır. 16 Nisan’da Türkiye kazanacaktır."

NEDEN EVET

Anayasa Değişikliği referandum maddeleri ile ilgili bilgi de veren Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet diyeceğiz yargının tarafsızlığını sağlayacağız. Milletvekili sayısını 500’den 600’e çıkaracağız. Milletvekili seçilme yaşını 25’ten 18’e çekeceğiz. 'Evet' diyeceğiz TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 5 yılda bir aynı günde yapacağız. TBMM’nin denetim fonksiyonlarını koruyup etkinleştireceğiz. Yasama, yürütme, yargı arasına kalın çizgiler çekip kuvvetler ayrımını olması gerektiği yere taşıyacağız. Cumhurbaşkanına ilk defa cezai sorumluluk getireceğiz. Yürütmeyi hızlandırıp tek elde toplayacağız."

'TERÖR KUŞAĞINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Kerkük’ün tahrip edildiğini, Musul’un inim inim inlediğini, Türkmenlerin de hedefte olduğunu kaydeden Bahçeli şunları söyledi:

"Müslümanlar ölüm tünelindedir. Eğer ki Fırat Kalkanı Harekatı kırılırsa Diyarbakır riske girecektir. Terörizm yanı başımızda devletleşir, ihanet koridoru Akdeniz’e ulaşırsa, Ankara'nın kuşatması tamamlanmış olacaktır. Buna izin veremeyiz, buna sessiz kalamayız. PKK, PYD, YPG’yi muhafaza altına alma emeli güdenlerin hevesleri boşunadır. Sınırlarımızın ötesinde oluşturulmak istenilen terör kuşağına asla geçit vermeyeceğiz. Bizi kimse sindiremez, bize kimse diş geçiremez. Türk milletine tehdit sökmez, tuzak işlemez."

DHA