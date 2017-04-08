Bahçeli: Kılıçdaroğlu FETÖ'nün değirmenine su taşıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 'kontrollü darbe' sözlerine sert tepki göstererek, “Kontrollü darbe demek kontrolsüz hezeyan ve gafilliktir' dedi. Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'nün değirmenine su taşımakla suçlayan Bahçeli, 16 Nisan'dan sonra derhal ve süratle idam cezasıyla ilgili yasal ve anayasal düzenlemeyi yapmaya ön şartsız hazır olduklarını söyledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, referandum çalışmaları kapsamında Antalya'da partisinin düzenlediği mitingte konuştu. Kepez Turgut Özal Spor Salonu önündeki Seyhan Caddesi'nde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı miting alanına makam aracıyla gelen Bahçeli, partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Türk bayrakları, Atatürk ve Bahçeli'nin büyük posterlerinin bulunduğu mitingte vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı. Miting alanı 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez' yazılı ve 'Evet' mühürlü çok sayıda pankartla süslendi.

'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganlarıyla karşılanan Devlet Bahçeli, seçim TIR'ı üzerinden Antalyalılara seslendi. Referandumun barış, huzur ve güvenlik içinde geçmesini temenni eden Devlet Bahçeli, Antalya'nın diken üstünde olduğunu belirterek, “24 Kasım 2015'de düşürülen Rus uçağı Antalya'yı kasıp kavurmuştur. Turizm acente ve şirketleri dardadır. Turizm darboğazda, oteller sancılıdır. Sebze- meyve üreticilerimiz dertlidir. Antalya'da sıkılan bir elin, mesela Rusya'da karşılığı vardır. Antalya'da atılacak bir adımın Finlandiya'dan sesi duyulacaktır. Veya Antalya'dan gösterilecek yakınlığın Danimarka'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan mutlaka cevabı görülecektir. Antalya aynı zamanda kültür ve medeniyetlerin kesiştiği kavşak noktasıdır. Antalyalı kardeşlerim, Türk milletinin değerlerini temsil ederken aynı zamanda da tanıtmaktadır' diye konuştu.

GELEN GELİR GELMEYEN KENDİ BİLİR

Ekonomik zorlukların biriktiği ve üst üste yığıldığını dile getiren Bahçeli, Türkiye karşıtı çevrelerin aleyhte propagandalarını da yakından takip ettiğini kaydetti. 16 Nisan'dan rahatsız olan Avrupa ülkelerinin Antalya'yı karalama yarışında olduğunu belirten Bahçeli, şöyle dedi:

“Almanya bir yandan, Hollanda diğer yandan turizme darbe vurmanın peşindedir. Türkiye'yi güvensiz bir ülke gösterme çabalarına hız verdiler. Antalya'nın imajını lekelemeye çalışıyorlar. Rezervasyon iptalleri bunun en açık ispatıdır. Çünkü Antalya'nın dostluk ve kardeşlik ikliminden ürküyorlar. Çünkü Antalyalının irade ve duruşundan çekinip korkuyorlar. Sanıyorlar ki teslim olacağız. Sanıyorlar ki milli tez ve iddialarımızdan vazgeçeceğiz. Ya da aman dileyip yalvar yakar peşlerine düşeceğiz. Gelen gelir gelmeyen kendi bilir. Fakat bizim gönlümüzde herkese yer vardır.'

TUTUKLU VE GÖZALTI RAKAMLARI

15 Temmuz işgal ve ihanetinin Türkiye'yi yıkmak için planlandığını dile getiren Bahçeli, bugüne kadarki toplam gözaltı ve tutuklanan kişi sayılarıyla ilgili şunları söyledi:

“Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'den dolayı gözaltına alınmıştır. Halen 47 bin 155 kişi tutukludur. 10 bin 732 polis, 7 bin 463 asker, 168 general, 2 bin 575 hakim ve savcı, 208 mülki amir ve toplam 26 bin 177 sivil şu anda cezaevindedir. Karşımızdaki tablo dehşet vericidir. Türkiye hiç böyle bir vakaya şahit olmamıştır. Suçu günahı olmayanlara diyecek bir şey yoktur. Hakkı yenmiş çıkarsa, hakkı gasp edilmiş varsa, bunları Türk adaletinin düzeltmesi kaçınılmaz bir ihtiyaç ve zarurettir.'

İDAM CEZASI ÇIKIŞI

İdamla ilgili de açıklamada bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

“Kim ki FETÖ'yle irtibat ve iltisakı varsa, kimin fiyatı 1 dolar ediyorsa, kimler Bylock'la haberleşip Türkiye'ye kastetmeye kalkışmışsa yedikleri içtikleri burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Bu milletin ekmeği kursaklarından geçenlerin ilk fırsatta dönüp düşmanca saldırıları asla unutulmamalı, bağışlanmamalıdır. Eğer istenen idamsa biz varız. 16 Nisan'dan sonra derhal ve süratle idam cezasıyla ilgili yasal ve anayasal düzenlemeyi yapmaya ön şartsız hazırız.'

“Antalya idama evet diyor mu İdamın geri gelmesine destek veriyor musunuz' diye alandaki vatandaşlara da soran Bahçeli, kalabalığın 'evet' yanıtı üzerine “O halde iş bitmiş, karar verilmiş demektir. Bize düşen Antalya'nın talep ve sesini duymak, gereğini de seve seve yapmaktır' diye konuştu.

'KONTROLLÜ DARBE' TEPKİSİ

Konuşmasında CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 'kontrollü darbe' sözlerine karşın çok sert ifadeler kullanan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu sabah akşam 16 Nisan'ı karalamakla uğraşmaktadır. Ama aynı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden her nedense bahsetmemektedir. Bahsetse de, tıpkı geçtiğimiz günlerde olduğu gibi kontrollü darbe demektedir. Ne demek kontrollü darbe Bu rezil değerlendirme nereden çıktı 15 Temmuz'a kontrollü darbe demek, kasten ve kontrolsüzce yapılmış çarpıtmadır. Anlayamadığımız, Pensilvanya'dan CHP'ye mesajların nasıl ulaştığı, Mustafa Kemal'in partisinin nasıl ikna olduğudur. Bylock mu devrede, özel ulaklar mı faaliyettedir Kılıçdaroğlu ve sufle aldığı karanlık çevre ve ülkeler 15 Temmuz'un FETÖ darbe teşebbüsü olduğunu ne zaman göreceklerdir'

'KONTROLSÜZ HEZEYAN VE GAFİLLİK'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'elimde belge var' dediğini de hatırlatan Bahçeli, şunları söyledi:

“O zaman belgeleri niye açıklamıyorsun, niye milletimizle paylaşmıyorsun Neyi bekliyorsun, hangi fırsat ve zemini kolluyorsun Kontrollü darbe demek kontrolsüz hezeyan ve gafilliktir. Türk milletini ahmak yerine koymaya, aklıyla alay etmeye, 15 Temmuz'daki dehşet istila operasyonunu örtmeye Kılıçdaroğlu ve gizli gizli mesajlaştığı FETÖ'nün kanlı teröristleri başaramayacaktır. 15 Temmuz'la FETÖ darbesi kalkışmasına ABD ikna olmuş değildir, niyeti de yoktur. Avrupa ise hiç inanmamaktadır. Çünkü parmak izi vardır. Mesela İngiltere parlamentosunda olduğu gibi, küresel zeminde hazırlanan siyasi rapor ve incelemeler FETÖ'yü aklamaya yöneliktir. Alayı bir olmuş, aynı sıraya girmiş, FETÖ'nün avukatlığına soyunmuşlardır.'

FETÖ'NÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR

Adil Öksüz adlı hainin nerede saklandığı, nereye sıvıştığının da henüz aydınlığa çıkmadığını ifade eden Bahçeli, CHP'ye yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ'nün adeta kurduğu fan kulübüne CHP'nin dahil olması hakikaten zillettir, hezimettir. Karpuz kabuğunu görmeden denize girmeyenler toplaşmış Türkiye'nin tez ve kanıtlarını çürütmekle vakit geçiriyorlar. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün değirmenine su taşıyor, ama kendi vicdan ve kararındaki sızıntı ve çatlağı görmüyor, göremiyor. FETÖ, sanki CHP'ye virüs bulaştırmış, çekim alanına sabitlemiş, iradesine kelepçeyi vurmuş. Görüyoruz ki, çan çan ötenler FETÖ'nün yanında hizalanmış. Tenha köşelerde terör örgütleriyle ağız ağıza konuşanların, bu FETÖ hayranlığı hayra alamet değildir. Varsın CHP, eli kanlı aydınlıkçılar FETÖ'yle bir olsun, bize Antalya yetecektir. Varsın CHP, HDP, PKK yan yana dursun, bize Türk milletinin sevdası kafi gelecektir. Hz. Mevlana diyor ki: 'Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.' CHP çöplüğe gittiğinin farkında değildir.'

Referandumla ilgili her vatandaşın görüş ve seçimine saygılı olduklarını da söyleyen Bahçeli, mitingte neden 'evet' diyeceklerini anlattı.

DHA