Bahçeli: MHP, Müslüman Türk Milleti'nin olduğu her zeminde her köşede

Özgür ALTUNCU Gülseli KENARLI – İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) YENİKAPI'da gerçekleştirilen evet mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Öyle bir cevap verin ki, sesiniz Bizans'ı sallayan ecdadımızın duruşu olsun. Her taraftan duyulsun. Bu ülke için yeminiz var, vaz geçilmez diyoruz, yanımızda mısınız Milli yemin ve ülkülerin sancağından tutacak mısınız, Türkiye'nin yanında mısınız, zalimlerin karşısında mısınız Hangi çılgın bu 'evet'lere kafa tutabilecek, hangi kudurmuş bu 'evet'lere rağmen tuzak kurabilecek, hangi zulüm, zillet taraftarı bu 'evet'lerden sonra İstanbul'a yan bakabilecek' dedi.

'TEZVİRAT TEKERİ, NİFAK DÜMENİ ÇEVİRMEKLE OYALANIYORLAR'

Devlet Bahçeli, alanı dolduranlara hitap ettiği konuşmasında 'Bu arada, 'MHP nerede' diye soran bazı aymazlarda görülüyor. 'MHP ne yapıyor' diye soruşturan bazı ahlaksızlar ortalıkta geziyor. Gazete köşelerinde kirli kalemleriyle iftira atıyorlar. Ekranlardan zehir gibi hezeyan saçıyorlar. Bre hayasızlar, bre akılsızlar, MHP milleti ile iç içe meydanlarda, salonlarda Anadolu'nun bağrında, hala anlamıyor musun MHP, Müslüman Türk milletinin olduğu her zeminde, her köşede. Hala kabullenmiyor musunuz Bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, akılları var almıyor çünkü üç maymunu oynuyorlar. Tezvirat tekeri, nifak dümeni çevirmekle oyalanıyorlar. En iyi yaptıkları çarpıtmak, meseleleri karıştırmak, meseleleri saptırmak. Amaçları tertemiz suyu bulandırmak. Biz bunlara rağmen yolumuza devam ediyoruz. Bunlara aldırış etmeden yeminlerimizin gereğini yapıyoruz. Vatana evet diyoruz ödleri patlıyor, bayrağa evet diyoruz öcü görmüş gibi parlıyorlar' dedi.

'1 KASIM'DAN SONRA MHP'YE FETÖ BAĞLANTILI SALDIRI BAŞLADI'

MHP lider konuşmasının devamında 'Aylardır bizim tercih ve irademiz eleştirilmekte, yerilmektedir. Fakat burası sorunludur. Zira karşımızdaki koro iyi niyetli değildir. Niye anayasa değişikliği içinde olmuşuz, niçin Adalet ve Kalkınma partisine destek vermişiz, neden sistem değişikliği konusunu ısıtıp gündeme getirmişiz Yattılar, kalktılar bunu konuştular, döndüler, dolaştılar bunun seslendirdiler. 7 Haziran'da koalisyon kurulmadı suçlandık, milli yeminlerimizi yok sayarak CHP, HDP yanında durmamız projelendirildi. Tutmayınca saldırıya uğradık. İstek ve irademiz dışında koalisyon kurulmadı, retçi olduk. Ülkemiz 1 Kasım'da seçime gitti sorumlu görüldük. 'PKK ile olamayız' dedik, korkak gösterildik. 1 Kasım'dan sonra MHP'ye FETÖ bağlantılı saldırı başladı, Pensilvanya hücreleri hareketlendi kriptolar kanlandı, canlandı. Taviz vermedik, kurultaydan kaçmakla eleştirildik. Bekamız çok ciddi risk altında, 'fiili sistem çözülmeli' dedik, 'evetçi' olmakla mimlendik. Türkiye'ye destek verdik, milli duruş gösterdik' şeklinde konuştu.

'BİLİNİZ Kİ BİLEĞİMİZİ BÜKEMEZLER, BİZE DİŞ GEÇİREMEZLER'

'Yedek lastik, baston, can simidi, vagon olarak alçakça itham edildik. Geçmişte Türk milleti için itiraz ettiğimizde saldırıya uğradık. Bugün 'evet' diyoruz yine aynısı yaşanıyor. Bunu anlamayanlar, anlamak istemeyenler, paslı ve bayağı namlularına fitne mermilerini sürerek kontrolsüzce ateşliyorlar. Zannediyorlar ki pes edeceğiz, pert olacağız. Biliniz ki bileğimizi bükemezler, bize diş geçiremezler. Bu ülke için vaz geçilmeyecek yeminlerimizin olduğunu ya göremiyorlar ya da görmek istemiyorlar' diyen Devlet Bahçeli hayırcıları eleştirerek şunları söyledi,

'HAYIRCILARIN ÖĞÜTTÜĞÜ YALAN, SAVURDUĞU PALAVRADIR'

'Hayırcıların öğüttüğü yalan, savurduğu palavradır. Sizler onay verirseniz TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde olacaktır. TBMM'nin görev ve yetkileri genişletilmektedir. Milletvekillerinin kanun teklifi vermesinin önündeki yapay engeller kaldırılmakta bu alanda tekel oluşturmuş hükümet yetkisi sıfıra indirilmektedir. Meclis yasa yapacak, hükümet seri icraata odaklanacak. Bürokratik engeller en aza çekilecek. Bekamızı tehdit eden musibetlerle etkili ve zamanında mücadele edilecek. Kuvvetler ayrımı daha da güçlenecek'

DHA