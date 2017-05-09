Bahçeli'den 'idam' çağrısı: MHP, bu bahsin kapanmasını acilen beklemektedir (2)

TOPBAŞ'IN TAHLİYE EDİLEN DAMADIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: DOĞRU BULMUYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın damadının tahliye edilmesine ilişkin 'FETÖ ile mücadele kesintisiz sürdürülmelidir. Değerli tıp insanları ölümcül bir hastalığı olduğu kararıyla bir karar uygulanma isteğinde bulunursa mahkemenin vereceği karara da saygı duymak gerekir. Ama böyle bir hastalığı da bugüne kadar herhangi bir kesim tarafından duyulmamıştır. O bakımdan ben, şahsen doğru bulmuyorum' dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısından çıkarken, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu olan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edilmesine ilişkin soru üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

'FETÖ ile mücadele kesintisiz sürdürülmelidir,. Kim olursa, ucu nereye kadar uzanırsa, kimin yakını, kimin akrabası olursa olsun herhangi bir özellik tanınmamalıdır. Ancak Türkiye'de tıbba güvenmek gerekir. Değerli tıp insanları ölümcül bir hastalığı olduğu kararıyla bir karar uygulanma isteğinde bulunursa mahkemenin vereceği karara da saygı duymak gerekir. Ama böyle bir hastalığı da bugüne kadar herhangi bir kesim tarafından duyulmamıştır. Böyle bir muvazaa varsa ayıp olur çok. 113 bin tane insanımızın istismarını bir kişiyle başka türlü alanlara çekmek de doğru olmaz. O bakımdan ben şahsen doğru bulmuyorum,. Bir de Ergenekon davaları sırasında çok büyük hastalığı olan bir şahsın çıktıktan hemen sonra hayatını kaybetmesi de düşündürücü örnek olarak karşımızda bulunmalıdır'

'BU YIL OLMAZ, GEREK DE YOK'

Önümüzdeki kasım ayında erken seçim olabileceği yönündeki iddialar sorulan MHP lideri Bahçeli, '2019 Kasım'da olursa normal seçim olur. Bu yıl olmaz, gerek de yoktur diye düşünüyorum' dedi.

'MUHARREM İNCE BEY, ÖNCE GENEL BAŞKANLARINA SORSUN; SONRA AÇIKLAMA YAPSIN'

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 2014 yılında cumhurbaşkanlığı için çatı aday gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu'na yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Muharrem İnce Bey, ayrıntılı bir değerlendirmeyle konuşma yapmıyor. Siyaseti kendi çıkarları doğrultusunda istismar ediyor. Ekmeleddin Bey şu an partimizin milletvekilidir. Nasıl aday olduğu herkes tarafından bilinir. Önce Genel Başkanlarına sorsun sonra açıklama yapsın Muharrem İnce Bey. Biraz da ince davransın' diye konuştu.

DHA