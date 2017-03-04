Bahçelievler'de yanmış erkek cesedi bulundu

BAHÇELİEVLER'de kullanılmayan ve yıkılmak için boşaltılan metruk bir binada yanmış erkek cesedi bulundu. Tanınmaz hale gelen ceset otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, gece saat 00.30 sıralarında Mahmutbey 17'inci Sokak üzerinde yıkılmak üzere boşaltılan 5 katlı metruk bir binanın zemin katından duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinleri bu sırada bir yandan da dumanların çıktığı yere giderek yangına müdahale etmek istedi. Bina içerisine giren mahalle sakinleri koltukta oturur şekilde yanan kişiyi gördü. Ellerindeki bidonlarla yanan kişiyi söndürmeye çalışan mahalleli olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

10 GÜN ÖNCE BOŞALTILMIŞ

Polis ekipleri olayın meydana geldiği metruk binanın çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı önlem aldı. Ekipler bir yandan da mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Olaya ilişkin ilk bilgilere göre, mahalle sakinlerinin metruk binadan dumanlar çıktığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdiği ve yangına müdahale etmek için binaya girdiklerinde yanan kişiyi gördükleri belirtildi. Ayrıca, alınan bilgilere göre olayın meydana geldiği apartmanın yaklaşık 10 gün önce yıkılmak için boşaltıldığı öğrenildi.

KİMLİK ÇIKMADI

Polisin bina çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek tespit ederek incelemeye alacağı öğrenilirken, yanarak hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan incelemelerin ardından polisin cinayet şüphesi üzerinde de çalıştığı öğrenildi. Ölen kişinin cesedi ise olay yerine gelen cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 4 saat boyunca çalışma yaparken, soruşturma devam ediyor.

DHA