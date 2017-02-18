Bahçesaray'da kepçe operatörünün üstüne çığ düştü

Nevzat AYHAN/BAHÇESARAY(Van), (DHA)VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde karla mücadele çalışmasında kullanılan kepçenin üzerine çığ düştü. Kepçe operatörünün kurtarılması için Jandarma ve köylüler yoğun bir çalışma başlatırken, AFAD ekipleri ise yolların kapalı olması nedeniyle bölgeye ulaşamıyor.

Bahçesaray ve çevresinde 3 günden bu yana etkili olan kar yağışının durması ardından kapalı olan mahalle ve mezra yollarının açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri dün kapalı olan Bahçesaray İlçesi'nin yolunu açmak için yoğun çalışma başlattı. Belediye ekipleri de ilçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Altındere Mahallesi Dikmenler Mezrası'nda bulunan bir hastanın kurtarılması için çalışma başlattı. Hasta kurtarılıp ambulans ilçeye döndükten sonra kepçe operatörü Vasıf Karca, dün akşam yoldaki çalışmalarını sürdürdü. Bu sırada ise kullandığı kepçenin üzerine çığ düştü ve tonlarca ağırlığındaki kar kütleleri kepçeyi dere yatağına sürükledi.

Olayın haber alınması üzerine ilk etapta köylüler bölgeye ulaştı. Yetkililerin olaydan haber alması üzerine de bölgeye karakollardaki jandarma ekipleri gönderildi. Köylüler ve jandarma çığ bölgesinde çalışma yaparken, AFAD ekiplerinden de yardım istendi. Ancak bir çok noktaya çığ düşmesi ve yolun kapalı olması nedeniyle ekipler halen bölgeye ulaşamadı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer'in koordinasyonunda operatör Vasıf Karca'nın kurtarılması için çalışma başlattı. Ancak bölgedeki yolların kapalı olması nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

DHA