Bahçesaray'da kepçe operatörünün üstüne çığ düştü (2)

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI

Bahçesaray İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Altındere Mahallesi'nde karla mücadele çalışması yaparken çığ altında kalan Van Büyükşehir Belediyesi çalışanı Vasfi Karaca'nın cesedine ulaşıldı. 6 çocuk babası 36 yaşındaki Vasfi Karaca'nın cenazesi olay yerinde bekleyen ambulansala Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde başlandığı ve saat 11.00 sıralarında da cenazesine ulaşıldığı belirtildi. Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulunup, gözyaşlarına boğulan yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

DHA