Bahçesaraylı öğrencilere Ankara ve Çanakkale gezisi

VAN'ın Bahçesaray İlçesi'ndeki öğrenciler Ankara'nın Sincan Belediyesi ve Bahçesaray Belediyesi'nin organizesiyle Ankara ve Çanakkale'ye geziye götürüldü.

Bahçesaray Belediyesi ile kardeş belediye olan Ankara'nın Sincan Belediyesi 'Bahçesaray'dan Çanakkale'ye' kültürel gezi programı kapsamında öğrencileri Çanakkale'ye geziye götürüyor. Bahçesaray Belediye Başkan Vekili Serhat Karabektaş'ın girişimleriye organize edilen gezinin ilk kafilesi olan 72 liseli kız öğrenci Van'ın en ücra ilçesi olan Bahçesaray'dan otobüse bindirilerek Van Ferit Melen Havaalanı'na getirildi. Buradan uçağa binen öğrenciler ve öğretmenleri gezi kapsamında ilk olarak Ankara'ya gitti. Çoğu ilk defa uçağa binmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, Ankara'da Sincan Belediyesi yetkilileri tarafından karşılandı.

Öğrenciler 4 günlük gezinin ilk gününde Anıtkabir'i ziyaret edip, Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Buradan da Çanakkale'ye geçen öğrenciler, Çanakkale'nin de tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten sonra Van'a dönecek. Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, "100 öğrenciden oluşan ikinci kafilemiz ise 8 Nisan 2017'de geziye götürülecek. Bu gezide emeği olan Bahçesaray Belediye Başkan Vekili Serhat Karabektaş ve Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya, emeği geçen Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Rua, Bahçesaray Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz ve Bahçesaray Halk Eğitim Müdürü Ali Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Buna benzer bir çok sosyal ve kültürel projelerle Bahçesaray ilçesinde eğitimin kalitesi artacaktır" dedi.

DHA