Bakan Ağbal: 16 Nisan Türkiye düşmanlarına karşı ders vereceğimiz gündür

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 16 Nisan'ın Türkiye için önemine değindi, "16 Nisan vesayet odaklarına, demokrasi karşıtı güçlere, Türkiye düşmanlarına karşı ders vereceğimiz gündür" dedi.

Memleketi Bayburt'ta çeşitli temaslarda bulanan Maliye Bakanı Naci Ağbal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. AK Parti iktidarına yönelik saldırı ve oyunları hatırlatan Bakan Ağbal, 2002'de başlayan kalkınma hamlesine 16 Nisan’da yeni bir ivme kazandıracaklarını kaydetti. Bakan Ağbal şöyle konuştu:

TÜRKİYE'Yİ HUKUK DEVLETİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

"Türkiye’yi bir hukuk devletine dönüştürüyoruz. Bütün vesayet odaklarını ortadan kaldırıyoruz ve ekonomide olağanüstü başarılar elde ediyoruz. Bütün bunları önümüze koyduğumuz zaman 16 Nisan’da önümüze konan Anayasa değişikliğine ‘evet’ mi diyeceğiz, ‘hayır’ mı Bütün mesele burada düğümleniyor. Bu gelişmeleri, bütün tarihsel hadiseleri, Türkiye'nin gittiği istikameti hatırlamadan, bunları zihnimizde tekrar yoğurmadan, tek başına Anayasa değişikliği maddelerine bakmanın yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunların hepsini bu ülke olarak, millet olarak birlikte yaşadık. Bütün bu zorlukların üzerinden beraberce geldik. 16 Nisan, 2002 yılında başlayan bütün bu değişimin ve dönüşümün yepyeni bir merhaleye taşınacağı günün adıdır. 16 Nisan vesayet odaklarına, demokrasi karşıtı güçlere, Türkiye düşmanlarına karşı ders vereceğimiz gündür. Türkiye'nin 2002 yılında başlattığı bu kalkınma hamlesine, büyüme hamlesine yepyeni bir ivme kazandıracağımız, gün olacaktır. 2002'de başladığımız uluslararası alanda sözü dinlenen Türkiye ını daha da ileriye taşıyacağımız bir gün olacaktır."

AVRUPA'NIN TAVRINA ŞAŞIRMAYIN

Avrupa'da Türk siyasetçilere yönelik yaptırımları da eleştiren Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

"Son 14 yılda yaşananlardan sonra Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı değişti. Artık her söylenene başını eğip, ‘emredersiniz’ diyen bir Türkiye yok. Tam tersine, ‘Ey Batı, ey Avrupa. Şunları yapacaksınız’ diyen bir Türkiye var. Ülke olarak, devlet olarak, millet olarak uluslararası siyasette söz sahibi oluyorsak, sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Dünya beşten büyüktür’ sözü her yerde dikkatle takip ediliyorsa, bu milletin verdiği destekle, milletin verdiği güçle oluşturuluyor. Avrupa'nın referandum karşısındaki tavrına sakın şaşırmayın. Bu, artık gizleyemedikleri yüzlerinin ortaya çıkarılmasından başka bir şey değildir. 16 Nisan'dan sonra, ‘evet’ çıkarsa Türkiye'nin önü daha da açılacaktır. Avrupa'nın gördüğü bu. Türkiye güçleniyor, büyüyor. Her bakımdan Türkiye artık söz sahibi oluyor. Onun için 16 Nisan’ı iki kural, iki madde olarak görmeyin. 16 Nisan Türkiye'nin dünyada daha fazla sözünün dinleneceği dönemin başlangıcı olacak.”

AVRUPA'DA DERSİNİ ALACAK

Avrupalıların gizlemeden, saklamadan, açıktan ‘hayır’ kampanyası yürüttüğünü ifade eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Gerek oradaki vatandaşlarımıza yönelik kampanya yürütüyorlar, gerekse Türkiye'deki bir takım sivil toplum kuruluşlarını kullanarak bunu yapmaya çalışıyorlar. PKK terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün tüm yandaşları Avrupa ülkelerinde salon salon dolaşıyor ‘hayır’ kampanyası için. İş Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına gelince, siyasetçilerine gelince bin bir türlü bahane uyduruyorlar. Bu yapılanlar bizim kendimize olan inancımızı daha da geliştirsin. Bu korkan Avrupa’nın yüzüdür. 16 Nisan geldiğinde inşallah Türkiye öyle bir destan yazacak ki, Avrupa'da buradan kendi dersini alacak" diyerek açıklamalarını noktaladı.

DHA