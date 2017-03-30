Bakan Ağbal: 2 bin gelir vergisi uzman yardımcısı alacağız

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Mayıs'ta yapılacak sınavla Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2 bin gelir vergisi uzman yardımcısı alınacağı çıklayarak, "KPSS'den puan almış bütün arkadaşlarımız sınava başvurabilir. Başbakanlık'tan onay çıktı, 2 bin gelir vergisi uzman yardımcısı alacağız" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde Sapanca Vergi Dairesi'nin açılışına katıldı. Naci Ağbal, açılışta yaptığı konuşmada Gelir İdaresi Başkanlığı'na Mayıs'ta yapılacak sınavla 2 bin gelir vergisi uzman yardımcısı alınacağı belirterek, "Bir müjdeli haberi de buradan vermiş olayım. Dün Başbakanlıkla da görüştüm. Başbakanlık'tan da onayı çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alacağız. Sınav iznini de Başbakanlık'tan aldık. 10 Nisan'da bütün genç mezun arkadaşlarımızı davet ediyorum. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açacağı bu gelir uzman yardımcılığı sınavına başvurun. 2015 ve 2016 KPSS'den puan alan bütün arkadaşlarımız bu sınava müracat edebilecekler ve Mayıs ayı içinde de inşallah bu sınavı yapacağız. Böylelikle Gelir İdaresi Başkanlığı hizmet ordusuna 2 bin tane genç arkadaşımızı da katmış olacağız" diye konuştu.

16 Nisan'da yapılacak referandum sonrası Türkiye'nin siyasi ve ekonomik açıdan büyük bir sıçrama yapacağını kaydeden Ağbal şöyle konuştu:

"Bugün içinde bulunduğumuz ortamda 16 Nisan'a giderken, anayasa değişikliğini yaparken bu konuları enine boyuna konuşmamız lazım. Yapmış olduğumuz değişiklik Türkiye'de siyasi istikrarı kalıcı bir şekilde tesis edecek bir değişikliktir. Bu ekonomik istikrarın kalıcı bir şekilde tesis edilmesi demek. Bunu 16 Nisan'da hep beraber yapacağız. 16 Nisan gerçekten Türkiye'nin ekonomisinde, siyasetinde yeni bir sıçrama yapacağı dönemin başlangıcı olacak."

Bakan Ağbal, iktidara geldikleri dönemde kişi başına düşen milli geliri 3'e katladıklarını belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"1999 yılında Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelir 2 bin 500 dolar ile 3 bin 500 dolar arasında gelmiş gitmiş. 1990'dan 2002 yılına kadar bazen 2 bin 600 dolar olmuş bazen 3 bin dolar olmuş ama bin dolarlık bir aralıkta gidip gelmiş. 12 yıl boyunca ülke ekonomik olarak yerinde saymış, refah artmamış kişi başına düşen milli gelir orta düşük seviyede kalmış. Dünyada ülkeleri milli gelirlerine göre sınıflandırıyorlar, biz 10 yıl boyunca kayıp yılları yaşamışız. 2002 yılına geldiğimizde kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolardı. Peki bugün kaç dolar, 11 bin dolar. Yani 3'e katlamışız. Vizyon sahibi Türkiye sayesinde bunları yaptık."

DHA