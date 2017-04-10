Bakan Ağbal: 7 milyon kişinin borcu yeniden yapılandırılacak

MEMLEKETİ Bayburt'ta referandum çalışmalarını sürdüren Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçları konusuna değinirken, yaklaşık 7 milyon 200 bin kişiyi igilendiren yeni bir yeniden yapılandırmaya gittiklerini açıkladı. Ağbal, 30 Nisan'da biteceğini açıkladıkları mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indiriminde sürenin 30 Eylül'e kadar uzatılacağını söyledi.

7 MİLYON 200 BİN KİŞİNİN BORCU YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Bakan Naci Ağbal, bir otelde esnafla basına kapalı olarak yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. 7 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiren yeni yapılandırma için çalışma sürdürdüklerini ifade eden Ağbal, bu yapılandırmadan, 2016 Temmuz ayından 2017 yılı Mart ayına kadar vergi borçlarını ödemeyenlerin yararlanacağını kaydetti. Maliye Bakanı Naci Ağbal şunları söyledi:

'Vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapıyoruz. 2016 Temmuz ayından 2017 yılı Mart ayına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz. Daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu var ise, önceki yaptığı başvuruları tekrar güncelleyeceğiz ve bu dönemi de kapsayacak şekilde tekrar yeniden yapılandırmalarını düzenleyeceğiz. Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek. Bir de 2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi borcu olmayan, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve prim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacaklar. Yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağını yapılandıracağız.'

KDV İNDİRİMİ UZATILDI

Başbakan Binali Yıldırım 'ın çok önemli açıklamalar yaptığını ve müjdeler verdiğini belirten Bakan Ağbal, sosyal güvenlik primleri ile ilgili esnafın yüzünü güldürecek açıklamalar yaparken, 'Bir süredir bu konuları çalışıyoruz. Mobilya ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indiriminin süresi 30 Nisan tarihinde doluyordu. Hem beyaz eşyada, hem de mobilyada yapılan bu indirim piyasalarda önemli bir canlılığı da beraberinde getirdi. Esnafın yüzü güldü, mal satanlar sevindi. Kampanya büyük ilgi gördü, satışlarda önemli artışlar oldu. Bu sürede hem mobilyacı esnaflar, hem de beyaz eşya satıcıları indirimin uzatılması için sürekli talepte bulundu” dedi. Bakanlık olarak bu konuda gerekli çalışmaları ve değerlendirmeleri yaptıklarını anlatan Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

“Konuyu Başbakanımıza arz ettim. Sayın Başbakan'ımızın talimatları çerçevesinde Maliye Bakanlığı olarak şimdi de kararnameyi hazırlıyoruz. Konut sektöründe KDV indirimini 30 Eylül tarihine kadar yapıyorduk. Şimdi mobilya ve beyaz eşyada da indirimi 30 Nisan tarihinden 30 Eylül tarihine erteliyoruz. Hem mobilya, hem de beyaz eşya sektöründe önümüzdeki aylarda da piyasanın canlanması için önemli bir imkan sağlanacak. Üç aylık sürede yapmış olduğumuz ÖTV ve KDV indirimlerinin bize net maliyeti 350 milyon lira civarındaydı. Yani ÖTV'den ve KDV' den vazgeçtik ama piyasada bir miktar canlılık oluşunca, satışlar artınca tabii ki ilave vergi geliri tahsil ettik. Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre bunun vergi gelirlerine net olarak 800 milyon civarında etkisi olacak. İnanıyorum ki mobilya, beyaz eşya ve konut sektöründe yaptığımız indirimler ekonomiyi canlandıracak, hem istihdam sağlayacak, hem üretimi artıracak, hem de piyasada yüzleri güldürecek. Bunun işaretlerini de alıyoruz. Piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor. Vergi yoluyla bu anlamda önemli bir katkı sağlamış oluyoruz.'

DHA