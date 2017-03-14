Bakan Ağbal: AB ile ekonomik ilişkiler daha artacak (3)

BAKAN KARŞILAMA KUYRUĞU

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Konya’nın Güneysınır İlçesi’ndeki referandum çalışmasının ardından Çumra İlçesi’ne geçti. İlçe girişinde Çumra Çatalhöyük Bisiklet Takımı tarafından karşılanan Bakan Ağbal, konuşma yapacağı salona kadar bisikletliler eşliğinde gitti. Çumra Belediyesine ait düğün salonu önünde kalabalık tarafından karşılanan Bakan Ağbal, uzun bir kuyruk oluşturan partililerle tek tek tokalaştı. Ardından salona giren Bakan Ağbal, partiler tarafından ellerinde ‘Evet' yazılı dövizlerle karşılandı. Yüzlerce ‘Evet' yazısının arasındaki ‘Taşerona kadro' yazılı bir pankart ise dikkat çekti. Bakan Ağbal, burada partililere Anayasa değişiklik paketini anlattı. DHA

