Bakan Ağbal: Bizim defterimizde 16 Nisan tarihine kadar hayır yok

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin çok önemli bir referanduma gittiğini belirterek, "Bizim defterimizde 16 Nisan'a kadar hayır yok. Bütün cümlelerimizin başı da evet, sonu da evet, ortası da evet olacak inşallah" dedi.

Çeşitli toplantılara katılmak üzere Adana'ya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, ilk olarak Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Tamer Dağlı ve Şükrü Erdinç'in eşlik ettiği Bakan Ağbal, Vali Mahmut Demirtaş'tan kentle ilgili bilgi aldı. Valiliğin ardından AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Bakan Ağbal, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganıyla karşılandı.

'ADETA BİR KIRILMA, BİR EŞİK NİTELİĞİNDE'

Türkiye'nin 16 Nisan'da çok önemli bir referanduma gittiğini aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

"Türkiye için siyasi tarihimizde adeta bir kırılma, bir eşik niteliğinde bir referanduma gidiyoruz. Türkiye'nin önü açılsın, Türkiye büyüsün, Türkiye kalkınsın istiyoruz. Çocuklarımız için daha güzel yarınlar, daha güzel gelecek istiyoruz. Referandum ülkemiz için önemli bir oylama. Ülke olarak inşallah daha güzel bir gelecek hepimizi bekliyor. Kapı kapı dolaşacağız. Anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız. Açıkçası ne zaman sandık önüne konulsa, ne zaman ülkenin önünü açacak bir teklif gelse bu millet bugüne kadar hiç 'hayır' demedi. Hep 'evet' dedi. Dolayısıyla inşallah 16 Nisan'da güçlü bir eveti sandıklardan hep beraber çıkaracağız. Bizim defterimizde 16 Nisan tarihine kadar 'hayır' yok. Bütün cümlelerimizin başı da evet, sonu da evet, ortası da evet olacak inşallah."

Maliye Bakanı Naci Ağbal, partililerle bir süre görüştükten sonra El-Bab'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç ve Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

DHA