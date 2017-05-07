Bakan Ağbal: Gıda enflasyonunu vergi indirimiyle çözme düşüncemiz yok

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, gıda enflasyonu ile mücadele konusunda açıklamalarda bulunarak, “Gıda enflasyonunu ‘Vergi indirimi yapılırsa mesele çözülür' bakış açısıyla çözümlemek gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

Memleketi Bayburt'ta temaslarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, kent merkezinde belediye tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi, Bayburt Özel İdaresi tarafından köylerde yapılan yatırımlar ile ilgili kurum yetkililerinden de bilgi aldı. İkindi namazı sonrasında cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Naci Ağbal, gazetecilerin sorusu üzerine gıda enflasyonu ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Enflasyonla mücadelenin öncelikli konuların başında geldiğinin altını çizen Bakan Ağbal şunları söyledi:

“Özellikle gıda kaynaklı enflasyon artışı, bir an önce tedbir almamız gereken alanların başındaki bir konu. Gıda Komitesi olarak iki gün önce bir toplantı yaptık. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hazırlıklar ve çalışmaları ilgili kurumlarla koordine etmek suretiyle bu çalışmaların üzerinden geçtik. Kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirler ile ilgili öneriler tek tek masaya yatırıldı. Konu çok boyutlu. Tarım, Ekonomi ve Maliye Bakanlığını ilgilendiren konular var. Esas olan, tarladan sofraya giden zincir içerisinde maliyetlerin aşağı çekilmesi ve özellikle dış ticaret politikamızla iç talebin karşılanması arasındaki dengenin kurulması. Bu konuda ilgili kurumlara özellikle kısa vadede alınacak kararlar ve çalışmalarla ilgili görev verdik. Ekonomi, Maliye, Tarım Bakanlıkları ve Merkez Bankası kısa vadede özellikle dış ticaret politikaları ile ilgili bir çalışma yapıp bize getirecekler. İki haftalık bir süre verdik kendilerine. Gıda enflasyonu ile mücadele etmek konusunda farklı çözümler olabilir ama gıda enflasyonunu vergilerle ilişkilendirmek, ‘Vergi indirimi yapılırsa mesele çözülür' bakış açısıyla çözümlemek gibi bir düşüncemiz yok. Asıl olan arz ve talep arasındaki dengeyi sağlamak ve bu sayede, özellikle uzun vadede tüketicinin ürüne ucuz bir şekilde erişmesini sağlamaktır. Bunu da inşallah hep beraber yapacağımıza inanıyorum.'

DHA