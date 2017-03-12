Bakan Ağbal, Kapıkule'de TIR şoförlerinin şikayetlerini dinledi (3)

BAKANDAN AVRUPA’YA: REFERANDUMDAN SİZE NE

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Edirne'de partisini il başkanlığı binasını ziyaret etti. Partililerle sohbet eden Bakan Ağbal, daha sonra Almanya ve Hollanda'yı eleştirerek, Türkiye'nin misliyle cevap vereceğini kaydetti. Bakan Ağbal, "Yöntemi ve zamanı bize ait" diyerek, şöyle konuştu:

"Bir referandum süreci yaşıyoruz. Herkes dilinin döndüğünce bu anayasa değişikliğini anlatıyor. Son birkaç gündür izliyoruz. Şiddetle de kınıyoruz. Avrupa’da bakanlarımıza yapılmak istenen muamele karşısında da gerçekten öfkeleniyoruz. Önce Almanya’da sonra Hollanda'da bakanlarımızın vatandaşlarla buluşmalarını engellemeye çalışıyorlar. Size ne Türkiye’deki referandum Almanya’nın neyini ilgilendirir Hollanda’nın neyini ilgilendirir Bakanlar vatandaşa ne anlatacak da çekiniyorsunuz 'Güvenlik sorunu' diyorsunuz. PKK’nın elebaşları Avrupa’da koştururken, toplantılar yaparken, uydulardan yayınlar yaparken güvenliği sarsılmıyor da Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanları toplantılar yapınca mı güvenlik sıkıntı oluyor Bu bize güç versin, inancımızı arttırsın. 'Avrupa kork, Avrupa kork' diyoruz. Bu milletin şanlı yürüyüşünü durdurmayacaklar. Avrupa'da olan bütün vatandaşlarımız bunların hepsini görüyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı böyle bir muameleyi asla kabul etmiyoruz. Türkiye’de bunun karşılığını misliyle verecek. Yöntemi ve zamanı bize ait."

Bakan Ağbal, partideki konuşmasının ardından Edirne’den ayrıldı.

DHA