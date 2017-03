Bakan Ağbal: KDV indirimi yeniden değerlendirilecek (2)

BAKAN AĞBAL : ESNAFIN HER ZAMAN YANINDA OLDUK

Çorum'da bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti hükümetleri olarak esnafa her zaman özel önem verdiklerini söyledi. Esnaftan daha az vergi almaya yönelik uygulamalar yaptıklarını dile getiren Bakan Ağbal, ilk çıkardıkları vergi barışı kanunu ile esnafın biriken sorunlarına çözüm getirdiklerini kaydetti. Özellikle son 12 yıldır esnafla ilgili art arda önemli kararlar aldıklarını belirten Bakan Ağbal, “2014 Ağustos'da yeniden yapılandırma kanunu çıkardık, 2016 Kasım ayında da olağanüstü bir başvuru aldık. Esnafımız bu kanuna önceki kanunlardan çok daha fazla bir şekilde müracaat etti. Bu kanun çerçevesinde 15 milyar lira da Maliye İdaresi tahsilat yaptı. Bu anlamda hem esnafımız borçlarını düşürdü hem de vadeye yaydı” dedi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 750 bine yakın basit usül mükellefin bulunduğunu ifade eden Bakan Naci Ağbal, bu sene yeni bir uygulama yaparak 8 bin liraya kadar beyan edilen kazançtan vergiyi kaldırdıklarını hatırlatarak, bu uygulama ile devletin yaklaşık 300 milyon liralık bir vergiden vazgeçtiğini açıkladı. Bakan Ağbal, “Yani 750 bin esnafımızın kazancı ne olursa olsun, ister 8 bin lira olsun, ister 28 bin lira olsun o 8 bin liralık kısımdan vergi almıyoruz. Bu da esnafımıza bir rahatlama getirdi, bu da son derece önemli” diye konuştu.

Bunun yanı sıra ticarete atılan gençlere önemli bir teşvik getirdiklerini kaydeden Ağbal, “Bir gencimiz bugün bir dükkan açsa art arda 3 yıl boyunca sıfır vergi, veriyoruz. Yani 75 bin lira kolay kolay bir yılda kazanılmaz. Bir yılda 75 bin liraya kadar olan kazançlardan ilk 3 yılda genç girişimcilerimizden, genç esnaflarımızdan vergi almayacağız. KOSGEB üzerinden 50 bin liraya kadar, faizsiz kredi imkanı getirdik. 470 bin işletme yararlandı. Yaklaşık 11 milyar lirayı aşan bir kaynağı, bu şekilde ekonominin kılcal damarlarına vermeye başladık. Gezdiğim yerlerde görüyorum, herkes uygulamadan memnun” dedi.

Ekonomide biraz canlanmayı sağlamak için çok sayıda tedbir aldıklarını belirten Bakan Ağbal, “2016 Ağustos ayından bu tarafa, almış olduğumuz tüm tedbirleri yan yana koyduğumuzda gerçekten hükümet olarak elimizi taşın altına soktuk. Anayasada reform yapacağız. Ekonomideki olumlu sinyallerde onu gösteriyor ki, 16 Nisan’da referandum sonucunun evet olacağına işaret ediyor. Bu da aslında ekonomide güveni artırıyor, istikrarı sağlıyor. 16 Nisan’da evet dersek ondan sonra ekonominin önü çok daha açılacak. Onun için 16 Nisan’da her yerde güçlü bir evet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA