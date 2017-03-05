Bakan Ağbal: Mevcut sistem Türkiye'yi ileriye taşıyacak yapıda değil (2)

2B ÖDEMELERİ UZATILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sakarya'nın Serdivan İlçesi'ndeki bir otelde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yemekte buluştu. Bakan Ağbal, 2B arazisi için başvuru yapan ancak ödemelerini aksatan vatandaşlara, son ödeme tarihlerinin 6 ay daha uzatıldığını müjdeledi. 7 Mart'ta son bulacak olan ödemeler için 6 ay daha süre verdiklerini belirten Bakan Ağbal, "Hükümet olarak bir karar aldık, inşallah Sakarya başta olmak üzere bütün vilayetlerimizde 2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan, ancak ödemesini veya taksitini ödemeyen vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Dolayısıyla 6 aylık süre zarfında ödemelerini yapabilecekler" dedi.

Bakan Ağbal daha sonra esnafı ziyaret etti.



DHA