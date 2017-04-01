Bakan Ağbal ve Özlü Bayburt'ta

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 23 ilde yürütülen Cazibe Merkezleri Programı için 400 hektarlık alan talebi olduğunu belirterek, talepleri karşılayacak yeterli alan bulunduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali İsmail Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti. Valilik ziyaretinde, Doğu ve Güneydoğu illerinde istihdamın artması ve göçün azalmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Cazibe Merkezleri Programı konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Faruk Özlü, programı Kalkınma Bakanlığı’nın yürüteceğini belirterek, "Bizim sağlayacağımız katkı sanayi bölgeleri ile ilgili. Bugüne kadar 23 il için yapılan başvurularda yaklaşık 400 hektarlık alan talebi var. Bu illerde sanayi yatırımı için yaklaşık 1400 hektar alan var. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Bölgede yatırım yapmak isteyen her sanayici için yeterli alan bulunuyor” dedi. Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Ağbal ve Özlü, vatandaşlarla sohbet etti

DHA