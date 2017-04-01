Bakan Ağbal ve Özlü Bayburt'ta (2)

İKİ BAKAN, DOĞALTAŞ İŞLETMESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Bayburt'ta çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi'nde, Avrupa Birliği Projesi kapsamında kurulan ve faaliyetlerine Ocak ayında başlayan Doğaltaş İşletmesi'nde düzenlenen açılış törenine katıldı.

Programda konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin son yıllardaki doğal taş ihracatının 4 milyar dolar seviyesine eriştiğinin altını çizdi, "Bunu daha da yukarıya çekmek için yeni ocakları faaliyete geçirmenin yanı sıra taşları blok şekilde ihraç etmek yerine, modern tesislerde işlenmiş taş ihracı yapmak daha önemli. Bu tesisimizin önemi de buradan geliyor. Hem bölgesindeki doğal taş madenlerinin kapasitesini artıracak, hem de bu taşların işlenerek piyasaya sürülmesini sağlayacak" dedi. Bakan Ağbal, konuşması sonrasında yöre sakinlerinden referandumda ‘Evet’ oyu istedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ise Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında birçok ilde Bayburt'takine benzer çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini hatırlattı. Bakan Dr. Özlü, "Bu programın ilk döneminde, 44 projeye 500 milyon avro fon sağlandı. Bu projelerle iki risk sermayesi fonunu hayata geçirdik. Ayrıca Türkiye’nin ilk lisanslı fındık deposunu, bir lojistik merkezi, 4 teknoparkı, 10 iş geliştirme merkezini ve bu merkeze benzeyen 9 ortak kullanım atölyesini kurduk ve işletiyoruz. Bu programın yeni döneminde ise 405 milyon avro fonla bu sefer 81 ilimizin tamamında yeni projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Türkiye 2016'nın son çeyreğinde yüzde 3.5, yılın tamamında ise yüzde 2.9 büyüdü. Türkiye ekonomisi piyasa beklentilerini yine aştı, yine birçok insanı şaşırttı, mahcup etti. Geçtiğimiz yıl gerçekten birçok olumsuz duruma rağmen ekonomimiz hızlı şekilde toparlandı, ancak şunu da biliyoruz ki bizim daha hızlı büyüme oranları yakalamamız lazım" dedi.

Konuşmaların ardından işletmenin açılışı yapıldı. İki bakan daha sonra taş işletmesinde incelemelerde bulundu.

DHA