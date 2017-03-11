Bakan Ağbal: Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı daha adil ve basit olacak (2)

BAYBURTLULAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çorlu İlçesi’ndeki MÜSİAD toplantısının ardından geçen yıl 22 Aralık tarihinde Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar’ın ailesini ziyaret etti.

Daha sonra Tekirdağ’a geçen Bakan Ağbal, Çınarlı Mahallesi’ndeki Bayburtlular Derneği’ne gitti. Ağbal, burada yaptığı konuşmada 16 Nisan’daki yeni anayasa referandumuna yönelik Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi. Referandumun Türkiye’nin kaderini değiştireceğini anlatan Ağbal, şunları söyledi:

"Bayburt'u da, Tekirdağ'ı da, Türkiye'yi de büyütecek müthiş bir anayasa değişikliğine inşallah hep beraber o zaman imza atacağız. Bu değişiklik gençlerimiz için, bu değişiklik çocuklarımız için, bu değişiklik yarınlarımız için. Ve Allah'ın izniyle Türkiye bu anayasa değişikliğini inşallah hayata geçirdikten sonra arka arkaya başka önemli güzel düzenlemeleri de yapacağız, hayatı baştan aşağı yeniden kuracağız. Burada Bayburtlu hemşerilerim olarak, özel olarak desteğinizi bekliyorum. İnşallah 16 Nisan geldiğinde, Bayburt'ta da, Tekirdağ'da da gümbür gümbür sandıklara gidelim, sandıkları inşallah patlatalım, hep beraber evet diyelim."

HOLLANDA'YA TEPKİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş iznini iptal etmesini de değerlendirdi. Bakan Ağbal, "Hollanda, Dışişleri Bakanımızın uçağına iniş izni vermemiş. Almanya’da bakanlarımızın kapalı mekanlarda miting yapılmasına izin verilmemiş. Siz ne yaparsanız yapın, isterseniz uçağı indirmeyin, isterseniz toplantıları iptal edin. Ne yaparsanız yapın 16 Nisan’da, Avrupa'da yaşayan bütün kardeşlerimiz sandıklara gümbür gümbür gidecekler. Ülkelerine milletine sahip çıkacaklar ve inşallah Avrupa'ya 16 Nisan’da hep beraber dünya neymiş, Türkiye neymiş göstereceğiz" diye konuştu.

'AVRUPA’YA TOKADI VURACAK'

Türkiye’deki değişime açık açık meydan okunduğunu anlatan Bakan Ağbal, "Kimse Türkiye'nin sesini kesemez, kimse Türkiye'deki bu değişimi engelleyemez. Yani neden korkuyorsunuz, neyin anlatılmasından korkuyorsunuz Demek ki size bir yerlerden birileri talimat veriyor. Ya da siz bir oyunun içerisindesiniz, artık o oyunu gizleme gereği bile göstermiyorsunuz. Açık açık Türkiye'ye, Türkiye'deki bu değişime meydan okuyorsunuz. Ama buna müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi milletine, demokrasisine sahip çıkan vatandaşımız, 16 Nisan günü geldi mi bir defa daha Avrupa’ya bu tokadı vuracak" dedi.

Bakan Ağbal’a ziyaretinde Ak Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Metin Akgün, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti.

DHA