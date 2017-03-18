Bakan Akdağ, 5 yaşındaki şehit yeğeni ile asker selamı verdi

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'da şehit ailelerine verilen yemeğe katılan şehit yeğeni 5 yaşındaki Sefa Gündüzhev ile asker selamı verdi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürülüğü tarafından Öğretmen Evi'nde şehit ailelerine yemek verildi. Yemeğe Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şehit aileleri ile tokalaşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 1986 yılında şehit olan Mehmet Gündüzhev'in yeğeni ile yakından ilgilendi. Asker üniforması ile dolaşan Sefa Gündüzhev'i seven Bakan Akdağ onunla birlikte selam verdi. Törende şehit ailelerine bir konuşma yapan Bakan Recep Akdağ şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz bir dönem Çanakkale değildir ama adeta ikinci bir Çanakkale'dir. Bu milletin üzerine kaç terör örgütünün hesabı var ve arkalarında da onları destekleyen hain güçler var. Ama onlar bilmiyorlar ki, bu şehit olan kardeşlerimizin yanı sıra bu milletin 80 milyonu da yeri geldiğinde şehit olmaya hazırdır. Hepimiz hazırız, onlar bu milletin şehadete verdiği ehemmiyeti bilmiyorlar. Üstümüze PKK'lıları, DAEŞ'lileri, FETÖ çetesini göndermekle bu millete diz çöktüreceklerini zannediyorlar, çöktüremezler. Bu topraklar hep şehit kanı ile ıslanmış. 93 harbinde, Kurtuluş savaşında, ondan sonra da böyle olmuş. Ne bu toprakları kimseye teslim ederiz, ne de şehitlerimizin mirasına bir halel getiririz."

DHA