Bakan Albayrak: Sakın yalanlara kulak asmayın (2)

SANAYİCİ, İŞ ADAMLARI VE STK’LARLA BULUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’un Arsin ilçesinde sanayici, iş adamları ve sivil toplum kuruluşları üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya Bakan Albayrak’ın yanı sıra, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ak Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Ticaret Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda iş adamı ile STK üyeleri katıldı.

Açıklamalarda bulunan ve Arsin Organize Sanayi Bölgesi ve 6 ilçeye doğalgaz bağlanacağını belirten Bakan Berat Albayrak, “Enerji Bakanlığı olarak, özellikle Karadeniz’de alt yapı noktasında son yıllardaki süreci hızlandırmamız lazım. Bu yıl Araklı, Akçaabat, Arsin, Hayrat, Sürmene ve Yomra ilçelerine yıl bitmeden doğalgazı getiriyoruz" dedi.

MAASTRİCH KRİTERLERİNİ TUTTURAMIYORLAR

Avrupa’da bazı ülkelerin Maastrich kriterlerini tutturamadıklarını ileri süren Bakan Albayrak "Ey Avrupa; bir ülkenin en önemli dinamiği bilançosunun, gücüdür, büyümesidir. Gel oturalım bakalım; bütçe disiplini var. ‘90’lardaki Maastrich kriterlerinin arkasına takılıp bizi almadığınız gerekçelere siz uyuyor musunuz’ diye sormak lazım. Borç stoğu yüzde 60’ı geçmeyecek ha. 90’larda bize bunu dediler yıllarca. ‘Türkiye ekonomisi kötü, sizi alamayız’ diyorlardı. Bugün Avrupa Birliği borç stok uygulaması yüzde 90. Avrupa’nın dinamosu Almanya yüzde 79’larda. Maastrich kriterlerini tutturamıyorlar" dedi.

"15 TEMMUZ’UN RÖVANŞIDIR 16 NİSAN"

16 Nisan’daki referandumu değerlendiren ve 16’ Nisan’ı, 15 Temmuz’un rövanşı olarak değerlendiren Bakan Berat Albayrak, "Her fırsatta milletin iradesinden kaçıp da Cumhuriyeti dilinden düşürmeyenlere karnımızın tok olması lazım" dedi. 15 Temmuz’da kimin bu ülkeyi yıkacak ve neye taşıyacaklarına anık olduklarını söyleyen Albayrak, "249 tane şehidimizi yolda yürürken kaybetmedik. 2 bin 143 gaziyi gezmeye çıkarken vermedik. Öyle mi Biz bu Cumhuriyeti ucuz almadık. Birileri gibi sloganik değil, hakiki anlamda tankın, F16’nın karşısında bu millet 81 ilde bir duruş sergiledi. O zaman 15 Temmuz’un rövanşıdır 16 Nisan" diye konuştu.

DHA